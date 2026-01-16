Storie correlate

Corruzione: Mannino ( Cgil Sicilia), certificato ancora una volta il degrado morale delle istituzioni regionali

Riccardo Gennaio 16, 2026 0

CISL: IL 2026 METTE A DURA PROVA SERVIZI E RISPARMIO

Riccardo Gennaio 15, 2026 0
Ludovico Giunta

Fisascat CISL: nominato il referente territoriale per Enna

Riccardo Gennaio 15, 2026 0

Caritas e povertà a Enna: quanti sono davvero i poveri e come funziona l’assistenza?

Riccardo Gennaio 16, 2026 0
carnevale valguarnera 1

Il Carnevale torna a Valguarnera con tre giornate di festa, colori, musica e tanta voglia di stare insieme.

Riccardo Gennaio 16, 2026 0

Inchiesta giudiziaria a Caltanissetta, il sindaco Tesauro: “Fiducia nel lavoro della magistratura e continuità dell’azione amministrativa nel segno della legalità”

Riccardo Gennaio 16, 2026 0

Gilistro (M5S): “Un’alleanza con i media per aprire gli occhi ai genitori sui pericoli dei telefonini per i propri figli. Nel prossimo collegato all’Ars ripresenterò l’emendamento per una pubblicità progresso”

Riccardo Gennaio 16, 2026 0