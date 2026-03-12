OLTRE 1000 I PARTECIPANTI AL SECONDO INCONTRO SUL ME.PA.

Le sessioni formative organizzate da ANCI Sicilia

Secondo appuntamento oggi con la “Trattativa diretta sul Me.Pa, Mercato elettronico della pubblica amministrazione”.

L’incontro, organizzato dall’ANCI Sicilia, ha registrato oltre 1000 partecipanti in presenza e online.

Funzionari, dipendenti tecnici e amministrativi di Comuni, Liberi consorzi e Città metropolitane hanno approfondito i temi legati agli acquisti tramite strumenti digitali, nell’ottica di una pubblica amministrazione sempre più efficiente e trasparente.

Il Mercato elettronico della P.A. è la piattaforma digitale attraverso cui gli enti locali possono acquistare beni e servizi sottosoglia comunitaria in modalità telematica, garantendo tracciabilità e semplificazione delle procedure. Gestito da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Me.Pa. consente alle stazioni appaltanti di pubblicare richieste di offerta, avviare trattative dirette con operatori economici abilitati e concludere contratti in un ambiente interamente digitale, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

La sessione formativa è stata curata dall’avvocato Caterina Tantillo. Ha, inoltre, partecipato anche Ermanno Lombardo, Responsabile Area Key Account di Consip, che illustrerà le principali novità relative ai bandi MEPA.

Un appuntamento che ha confermato il forte interesse dei comuni siciliani verso l’innovazione digitale e una corretta gestione delle procedure di affidamento. L’iniziativa rientra nel progetto “ComuneinPratica!”, il percorso strategico promosso da ANCI Sicilia per supportare gli enti locali nell’aggiornamento professionale e nell’utilizzo efficace degli strumenti digitali nella gestione delle procedure amministrative.

“Attraverso questi momenti di formazione – spiegano il presidente e il segretario generale dell’Associazione dei comuni siciliani, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano – intendiamo offrire agli enti locali un supporto pratico su come utilizzare la piattaforma del Me.Pa., con particolare attenzione alle procedure di affidamento diretto e alle modalità di gestione delle trattative con gli operatori economici”.

“L’ampia partecipazione registrata anche in questo secondo appuntamento – aggiungono Amenta e Alvano – testimonia la volontà degli amministratori e dei funzionari degli enti locali di rafforzare le proprie competenze e di utilizzare al meglio gli strumenti digitali. Ci auguriamo che incontri come questo possano, attraverso il confronto diretto, evidenziare questioni e problematiche finalizzate al miglioramento della piattaforma”.

