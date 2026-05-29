ENNA: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLE GIORNATE DEL 1 GIUGNO E DEL 3 LUGLIO 2026
CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLE GIORNATE DEL 1 GIUGNO E
DEL 3 LUGLIO 2026
IL SINDACO
Considerato che è principio di buona amministrazione programmare le chiusure d’ufficio dei servizi
comunali;
Visto il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che attribuisce al Sindaco la
competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare
l’espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti;
Considerato che in alcune giornate dell’anno, in particolare nelle giornate feriali ponte tra due festività, si
riduce notevolmente l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici; Considerata la necessità,
nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare provvedimenti tesi al
contenimento dei consumi da perseguirsi in particolari periodi dell’anno caratterizzati da consistente
riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte dell’utenza, nonché alla limitazione, per quanto
possibile, dell’accumulo di ferie;
Viste le vigenti norme in materia di spending review che prevedono, tra l’altro, l’eventualità di
contenimento dei costi dell’Amministrazione pubblica, previo collocamento in congedo ordinario d’ufficio del
personale dipendente in particolari periodi dell’anno;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 287 del 19.10.2022, avente ad oggetto: “Attuazione di
misure straordinarie mirate al risparmio energetico sul territorio comunale, attraverso interventi finalizzati a
fronteggiare gli aumenti delle tariffe di energia elettrica e gas. Atto di indirizzo”;
Rilevato che, con la collocazione del personale dipendente in congedo ordinario d’ufficio, viene garantita
una reale e consistente economia per le spese di funzionamento dell’Ente, considerata anche la notevole
riduzione dell’accesso del pubblico e della conseguente richiesta di servizi agli uffici nelle giornate
interessate;
Considerato che per il personale dipendente che ha partecipato, a qualsiasi titolo, alle operazioni elettorali del
24 e 25 maggio u.s., l’assenza del 1° giugno sarà coperta mediante utilizzo del riposo compensativo di cui
all’art. 26, comma 1 del CCNL Funzioni Locali 2022/2024, ove ne ricorrano i presupposti;
Rese edotte le Organizzazioni Sindacali;
Considerato che saranno comunque garantiti i seguenti servizi pubblici essenziali:
– Stato civile, esclusivamente per le denunce di morte;
– Servizi cimiteriali;
– Sicurezza pubblica;
Considerato, altresì, che dovrà essere garantita l’apertura e la chiusura delle ville comunali, nonché dei siti
turistici Torre di Federico, Castello di Lombardia, Sacrario dei Caduti, Musei e Impianti sportivi;
Visto il vigente TUEL;
ORDINA
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di stabilire la chiusura degli Uffici comunali nelle seguenti giornate dell’anno 2026:
– 1 giugno 2026;
– 3 luglio 2026
2. Di dare atto che le suddette giornate saranno computate in conto ferie per tutto il personale
preposto agli uffici comunali interessati dalla chiusura e, per il personale dipendente che ha
partecipato, a qualsiasi titolo, alle operazioni elettorali del 24 e 25 maggio u.s., l’assenza del
1° giugno sarà coperta mediante utilizzo del riposo compensativo di cui all’art. 26, comma 1
del CCNL Funzioni Locali 2022/2024, ove ne ricorrano i presupposti;
3. Di dare atto che saranno garantiti i seguenti servizi pubblici essenziali:
– Stato civile, esclusivamente per le denunce di morte;
– Servizi cimiteriali;
– Sicurezza pubblica;
e che, altresì, dovrà essere garantita l’apertura e la chiusura delle ville comunali, nonché dei
siti turistici Torre di Federico, Castello di Lombardia, Sacrario dei Caduti, Musei e Impianti
sportivi.
4. Di dare mandato ai Dirigenti competenti affinché dispongano quanto necessario per
garantire i suddetti servizi.
5. Di dare comunicazione della presente alle OO.SS. aziendali.
6. Di pubblicizzare la presente determinazione sul sito web del Comune e all’Albo on line,
anche attraverso appositi avvisi pubblici.
Il Sindaco
CRISAFULLI VLADIMIRO /