CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLE GIORNATE DEL 1 GIUGNO E

DEL 3 LUGLIO 2026

IL SINDACO

Considerato che è principio di buona amministrazione programmare le chiusure d’ufficio dei servizi

comunali;

Visto il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che attribuisce al Sindaco la

competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,

nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare

l’espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti;

Considerato che in alcune giornate dell’anno, in particolare nelle giornate feriali ponte tra due festività, si

riduce notevolmente l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici; Considerata la necessità,

nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare provvedimenti tesi al

contenimento dei consumi da perseguirsi in particolari periodi dell’anno caratterizzati da consistente

riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte dell’utenza, nonché alla limitazione, per quanto

possibile, dell’accumulo di ferie;

Viste le vigenti norme in materia di spending review che prevedono, tra l’altro, l’eventualità di

contenimento dei costi dell’Amministrazione pubblica, previo collocamento in congedo ordinario d’ufficio del

personale dipendente in particolari periodi dell’anno;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 287 del 19.10.2022, avente ad oggetto: “Attuazione di

misure straordinarie mirate al risparmio energetico sul territorio comunale, attraverso interventi finalizzati a

fronteggiare gli aumenti delle tariffe di energia elettrica e gas. Atto di indirizzo”;

Rilevato che, con la collocazione del personale dipendente in congedo ordinario d’ufficio, viene garantita

una reale e consistente economia per le spese di funzionamento dell’Ente, considerata anche la notevole

riduzione dell’accesso del pubblico e della conseguente richiesta di servizi agli uffici nelle giornate

interessate;

Considerato che per il personale dipendente che ha partecipato, a qualsiasi titolo, alle operazioni elettorali del

24 e 25 maggio u.s., l’assenza del 1° giugno sarà coperta mediante utilizzo del riposo compensativo di cui

all’art. 26, comma 1 del CCNL Funzioni Locali 2022/2024, ove ne ricorrano i presupposti;

Rese edotte le Organizzazioni Sindacali;

Considerato che saranno comunque garantiti i seguenti servizi pubblici essenziali:

– Stato civile, esclusivamente per le denunce di morte;

– Servizi cimiteriali;

– Sicurezza pubblica;

Considerato, altresì, che dovrà essere garantita l’apertura e la chiusura delle ville comunali, nonché dei siti

turistici Torre di Federico, Castello di Lombardia, Sacrario dei Caduti, Musei e Impianti sportivi;

Visto il vigente TUEL;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di stabilire la chiusura degli Uffici comunali nelle seguenti giornate dell’anno 2026:

– 1 giugno 2026;

– 3 luglio 2026

2. Di dare atto che le suddette giornate saranno computate in conto ferie per tutto il personale

preposto agli uffici comunali interessati dalla chiusura e, per il personale dipendente che ha

partecipato, a qualsiasi titolo, alle operazioni elettorali del 24 e 25 maggio u.s., l’assenza del

1° giugno sarà coperta mediante utilizzo del riposo compensativo di cui all’art. 26, comma 1

del CCNL Funzioni Locali 2022/2024, ove ne ricorrano i presupposti;

3. Di dare atto che saranno garantiti i seguenti servizi pubblici essenziali:

– Stato civile, esclusivamente per le denunce di morte;

– Servizi cimiteriali;

– Sicurezza pubblica;

e che, altresì, dovrà essere garantita l’apertura e la chiusura delle ville comunali, nonché dei

siti turistici Torre di Federico, Castello di Lombardia, Sacrario dei Caduti, Musei e Impianti

sportivi.

4. Di dare mandato ai Dirigenti competenti affinché dispongano quanto necessario per

garantire i suddetti servizi.

5. Di dare comunicazione della presente alle OO.SS. aziendali.

6. Di pubblicizzare la presente determinazione sul sito web del Comune e all’Albo on line,

anche attraverso appositi avvisi pubblici.

Il Sindaco

CRISAFULLI VLADIMIRO /

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