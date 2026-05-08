L’ON. LONGI BLOCCA IL TAGLIO DEGLI ALBERI A FLORISTELLA

L’On. Eliana Longi, avvisata nella tarda mattinata dal Presidente dell’Ente Parco Minerario

“Grottacalda- Floristella”, Giuseppe Greco, del taglio indiscriminato degli alberi nel Parco, ha

interrotto gli impegni parlamentari a Roma e con il primo volo utile si è subito recata in Sicilia

per svolgere un sopralluogo a Floristella ed incontrare i vertici del Parco.

“Sono venuta a Floristella per vedere direttamente e rendermi conto delle problematiche

riguardanti la ripulitura e il taglio degli alberi. Sono da sempre sensibile a questi temi, come

cittadina , come parlamentare e componente della Commissione Bicamerale Ecomafie e reati

ambientali. Come primo atto è necessario il blocco dei lavori, in modo da fermare il taglio

degli alberi e salvaguardare il Parco. Già dalle prossime ore mi metterò in contatto con gli

uffici regionali e le autorità preposte per comprendere come procedere in futuro”.

La deputata ennese da anni si occupa della valorizzazione e della crescita del Parco, come

volano di sviluppo econonomico e turistico per Enna e per i comuni limitrofi.

Advertisement

Advertisement

Visite: 88