Tuttofood: a Milano il Consorzio dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP

Elena Albertini (Vicepresidente Consorzio): “A Milano portiamo l’Etna e il suo territorio, ma anche un modello di governance dei consorzi di tutela con un occhio all’internazionalizzazione”. A Tuttofood il cocktail con il Prosecco Doc, gli abbinamenti con l’Aceto Balsamico IGP e con il Marrone di Castel del Rio IGP a sottolineare la rete delle IG

Il Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP sarà presente a Tuttofood (Milano) dall’11 al 14 maggio al Pad. 10 Stand D35, nello spazio della Collettiva della Regione Siciliana, per incontrare il pubblico di operatori e consumatori previsto dalle due importanti fiere di settore. La presenza del Consorzio rappresenta un’occasione strategica per promuovere la filiera siciliana e il valore della IGP. “Siamo orgogliosi di rappresentare la Sicilia e le sue eccellenze in questo palcoscenico internazionale che permette di promuovere la nostra filiera e di creare sinergie concrete con altri Consorzi di Indicazione Geografica – dichiara Elena Albertini, Vicepresidente del Consorzio dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP – la collaborazione e la condivisione di valori tra territori diversi sono fondamentali per rafforzare la cultura del prodotto italiano e sostenere percorsi di innovazione e qualità, unendo grandi realtà a più piccole, e in questo senso vogliamo esprimere a Milano lo spirito di Origin Italia del cui consiglio direttivo faccio parte”.

La manifestazione sarà infatti teatro di una collaborazione d’eccellenza tra il Consorzio dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP e altri consorzi IG: a partire dalla rinnovata presenza presso lo stand dell’Aceto Balsamico di Modena IGP, poi una degustazione speciale di una marmellata all’Arancia Rossa di Sicilia IGP in abbinamento a una crepe di farina di Marrone di Castel del Rio IGP, infine i cocktail speciali a base di Arancia Rossa di Sicilia IGP e Prosecco DOC. Queste realtà consortili si uniranno per valorizzare le peculiarità territoriali, dando vita a degustazioni esclusive in abbinamento tra i rispettivi prodotti, a esaltare la tipicità e la qualità riconosciuta a livello internazionale.

Tuttofood, la piattaforma internazionale per il settore agroalimentare, globale e innovativa, è la fiera B2B di riferimento per l’ecosistema agroalimentare. L’evento rappresenta un punto di incontro fondamentale per produttori, distributori e professionisti del settore, offrendo una piattaforma ideale per scoprire le ultime novità, creare nuove collaborazioni e valorizzare le eccellenze italiane e internazionali.

Catania, 8 maggio 2026 C.s. 15

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