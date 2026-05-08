Nova – Parola all’Italia. Il M5S chiama a raccolta i cittadini per scrivere il programma di governo

In Sicilia 9 incontri su tutte le province il 16 e 17 maggio. Già oltre 1500 le adesioni. Il coordinatore regionale Nuccio Di Paola: “Appello alla partecipazione, no bandiere di partito, solo idee per cambiare l’Italia”.

Palermo 8 maggio 2026 – Il Movimento 5 Stelle Sicilia sarà grande protagonista di Nova – Paola all’Italia, il metodo di partecipazione attiva e condivisa con i cittadini e i territori per scrivere insieme il programma di governo, nazionale e regionale. Con ben 100 incontri nello stesso fine settimana in tutta Italia, la Sicilia sarà uno degli spazi più autorevoli con ben 9 incontri in ciascuna delle province isolane cui si registra già il pieno di partecipazioni con già 1500 già iscritti (iscrizioni cliccando qui). Un vero e proprio appello alla partecipazione democratica di quanti più cittadini possibile per scrivere insieme il programma di governo, alternativo al centrodestra. Tavoli tematici e tecnologia a disposizione della cittadinanza in luoghi liberi da palchi e bandiere di partito.

“Si tratta del più grande processo di democrazia deliberativa partecipata mai costruito nel nostro Paese – dice il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola – per mettere nero su bianco il programma di governo progressista, alternativo ai disastri delle destre al governo. Tutto parte da una domanda semplice: Cosa deve fare il governo nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita delle persone? Noi abbiamo le idee molto chiare, ci abbiamo lavorato e ci lavoriamo ogni giorno nelle istituzioni, ma le regole si scrivono con i cittadini, non con le lobbies. Per questo chiamiamo a raccolta tutti, artigiani, studenti, imprenditori, professionisti, senza logiche di appartenenza. Intanto voglio esprimere la mia personale gratitudine ai nostri OST che stanno coordinando ciascun evento” – conclude Nuccio DI Paola.

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