Lunedì 11 maggio alle ore 18:30, presso l’Hotel Sicilia – Sala Plenaria Sikania, si terrà un incontro dedicato agli operatori economici, ai commercianti, ai professionisti e a tutti i cittadini interessati, con l’obiettivo di promuovere un momento di ascolto e confronto sui principali temi che riguardano il presente e il futuro di Enna.

Le attività produttive, il commercio, le imprese e il mondo delle professioni rappresentano una componente essenziale per la crescita economica e sociale della nostra città e devono avere un ruolo centrale nelle scelte amministrative e nelle strategie di sviluppo del territorio.

L’iniziativa intende favorire un dialogo costruttivo sulle criticità del comparto economico cittadino, sulle opportunità di rilancio e sulle proposte utili a sostenere sviluppo, occupazione e competitività.

La partecipazione e il contributo di ciascuno saranno fondamentali per costruire una visione condivisa e concreta per il futuro della città.

Confidando nella Sua presenza, porgiamo cordiali saluti.

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