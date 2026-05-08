Politiche sociali, dalla Regione 12 milioni di euro per l’assistenza agli studenti delle scuole superiori
Politiche sociali, dalla Regione 12 milioni di euro per l’assistenza agli studenti delle scuole superiori
Quasi 12 milioni di euro per il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità fisiche o sensoriali delle scuole superiori di secondo grado della Sicilia. L’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha impegnato e liquidato 11.803.116 euro in favore delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali dell’Isola, nell’ambito del “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità” per l’annualità 2025.
«Con questo provvedimento – dice l’assessore Nuccia Albano – garantiamo la continuità e il rafforzamento di un servizio essenziale per il diritto allo studio e per la piena inclusione degli studenti con disabilità. Si tratta di un intervento concreto che consente agli enti locali di programmare e potenziare i servizi di assistenza specialistica nelle scuole superiori, assicurando supporto qualificato agli alunni e alle loro famiglie».
Il finanziamento, erogato attraverso il dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali, integra le risorse già destinate agli enti territoriali e sarà ripartito in base al numero di studenti con disabilità fisiche o sensoriali assistiti nell’anno scolastico 2024/2025, pari complessivamente a 8.803 alunni.
«L’inclusione scolastica – aggiunge l’assessore – è una priorità dell’azione del governo Schifani. Investire sull’autonomia e sulla comunicazione significa offrire pari opportunità, sostenere i percorsi educativi degli studenti più fragili e costruire una scuola sempre più accessibile e inclusiva».