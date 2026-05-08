Politiche sociali, dalla Regione 12 milioni di euro per l’assistenza agli studenti delle scuole superiori

Quasi 12 milioni di euro per il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità fisiche o sensoriali delle scuole superiori di secondo grado della Sicilia. L’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha impegnato e liquidato 11.803.116 euro in favore delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali dell’Isola, nell’ambito del “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità” per l’annualità 2025.

«Con questo provvedimento – dice l’assessore Nuccia Albano – garantiamo la continuità e il rafforzamento di un servizio essenziale per il diritto allo studio e per la piena inclusione degli studenti con disabilità. Si tratta di un intervento concreto che consente agli enti locali di programmare e potenziare i servizi di assistenza specialistica nelle scuole superiori, assicurando supporto qualificato agli alunni e alle loro famiglie».

Il finanziamento, erogato attraverso il dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali, integra le risorse già destinate agli enti territoriali e sarà ripartito in base al numero di studenti con disabilità fisiche o sensoriali assistiti nell’anno scolastico 2024/2025, pari complessivamente a 8.803 alunni.

«L’inclusione scolastica – aggiunge l’assessore – è una priorità dell’azione del governo Schifani. Investire sull’autonomia e sulla comunicazione significa offrire pari opportunità, sostenere i percorsi educativi degli studenti più fragili e costruire una scuola sempre più accessibile e inclusiva».

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