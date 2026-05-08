Tutti i numeri e il programma definitivo

della 110ª edizione della Targa Florio,

Conferenza stampa

Martedì 12 maggio, ore 10:30

Sala Magna – Complesso monumentale dello Steri

Piazza Marina, 61

PALERMO. Tutto pronto per l’avvio della 110ª edizione della Targa Florio, in programma dal 12 al 16 maggio, con l’Università degli Studi di Palermo al fianco di ACI Sport per l’organizzazione e la realizzazione della storica competizione automobilistica nata in Sicilia nel 1906 dall’intuizione visionaria di Vincenzo Florio.

Nel corso della conferenza stampa – in programma martedì 12 maggio alle ore 10:30 alla sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri a piazza Marina, che anticipa di qualche ora l’avvio ufficiale della manifestazione – saranno illustrati nel dettaglio i dati ufficiali di partecipazione, che segnano numeri significativi per l’edizione 2026, assieme alla definizione completa del programma delle attività, delle gare in calendario e delle iniziative collaterali che hanno registrato già un primo grande successo di pubblico nell’evento di preview in cui hanno partecipato oltre 450 studenti dei licei di Palermo ospiti al campus di viale delle Scienze per un corso sulla sicurezza stradale.

Dal 12 al 16 maggio la storica corsa automobilistica tornerà protagonista tra Palermo e le Madonie, confermandosi non solo evento sportivo internazionale, ma anche grande appuntamento di cultura, formazione e valorizzazione del territorio grazie alle attività di terza missione dell’Università di Palermo.

I motori da corsa si accenderanno dal 14 al 16 maggio. Nelle giornate di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, si svolgeranno le ricognizioni autorizzate, con vetture strettamente di serie e con passaggi programmati secondo normativa e nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada. I conduttori che effettueranno ricognizioni non autorizzate saranno sanzionati, secondo quanto previsto dalla regolamentazione vigente.

Ad aprire l’evento saranno i saluti istituzionali di:

Massimo Midiri, rettore dell’Università degli Studi di Palermo;

Roberto Lagalla, sindaco del Comune di Palermo

Modera Rosario Giordano, addetto stampa ACI Sport

Video di saluti di Geronimo La Russa, presidente Automobile Club d’Italia

Interverranno:

Cosima Di Stani, prefetto di Messina e commissario straordinario AC Palermo (in collegamento online)

Carlo Alessi, presidente AC Caltanissetta

Giuseppe Zagami, presidente Commissione Rally ACI Sport

Antonio Sorce, direttore generale dell’Università degli Studi di Palermo

Alberto Firenze, direttore generale Asp di Palermo

Marco Rogano, coordinatore dell’organizzazione della 110ª Targa Florio

Marco Cascino, direttore di Gara Internazionale

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