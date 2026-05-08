Il Cammino di San Giacomo in Sicilia non è conosciuto e apprezzato soltanto in Italia, ma ormai rappresenta una realtà riconosciuta anche a livello internazionale.

Proprio ieri, durante una perlustrazione del percorso insieme ai tecnici delle Ferrovie dello Stato – con belle sorprese in arrivo – abbiamo incontrato con grande piacere un gruppo di pellegrini norvegesi in cammino lungo i sentieri della nostra Sicilia.

E non finisce qui: lunedì partirà un gruppo di americani provenienti dal Minnesota, precisamente dalla città di Minneapolis, per vivere questa straordinaria esperienza di fede, natura e scoperta dei nostri territori.

Nel frattempo, dalla Spagna, continuano ad arrivare segnali importanti di promozione e attenzione verso il nostro Cammino. A Santiago de Compostela, i pellegrini che giungono alla meta si fanno immortalare da Oscar nel suo negozio di Plaza Do Toural 7, a Santiago de Compostela, con le frecce che indicano e promuovono il Cammino di San Giacomo in Sicilia.

Il Cammino sta diventando una concreta occasione di rinascita per tanti piccoli centri dell’entroterra siciliano, che tornano a vivere grazie all’arrivo dei pellegrini e al coraggio dei giovani che scelgono di investire sul proprio futuro nella loro terra.

È il caso di Assoro, dove la giovanissima Rebecca è la nuova titolare del Chiosco di Assoro, in Via Pietro Nenni, aperto con orario continuato dalle 6.30 alle 22.30. Da oggi i pellegrini in partenza o in arrivo hanno finalmente un luogo dove poter fare colazione, pranzare, cenare o semplicemente fermarsi per un momento di ristoro e condivisione.

Un luogo che rinasce. Una comunità che guarda avanti. Un cammino che unisce popoli, culture e speranze.

Pagina Facebook Toto Trumino

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