L’IPS “Federico II” protagonista della storia siciliana

Oggi la nostra comunità scolastica ha avuto l’onore di partecipare alla tavola rotonda “Repubblica e Autonomia Siciliana: evoluzione e prospettive a ottant’anni dalle origini”, ospitata nella solenne cornice di Palazzo dei Normanni.

Un evento di altissimo profilo istituzionale che celebra una tappa fondamentale della nostra storia e riflette sul futuro della nostra Isola.

🎓 Perché questo evento è fondamentale?

Partecipare a simili confronti non è solo un’attività extra-curriculare, ma un momento cruciale di formazione civile. Discutere di autonomia siciliana e storia repubblicana significa:

• Radici e Consapevolezza: Comprendere il passato per agire con maturità nel presente.

• Protagonismo Giovanile: Riaffermare che le nuove generazioni non sono semplici spettatrici, ma le vere custodi del valore della partecipazione democratica.

• Cittadinanza Attiva: Trasformare lo studio in impegno concreto per il proprio territorio.

🌍 L’IPS “Federico II” continua a investire nella cultura e nel senso di appartenenza. Crediamo fermamente che formare cittadini consapevoli sia il primo passo per costruire una Sicilia più forte e un futuro pieno di opportunità.

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