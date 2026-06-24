LEONFORTE: “ELISA VALENTI” UN MURALE PER LA LEGALITÀ E LA MEMORIA

“ELISA VALENTI” UN MURALE PER LA LEGALITÀ E LA MEMORIA

In questi giorni, cresce la curiosità per il murale che in via Don Bosco sta realizzando Mikhail Albano il nostro concittadino artista di strada con grandissimo talento, che ringrazio per avere accettato il nostro invito.

Il murale su richiesta dell’Amministrazione è stato elaborato da Mikhail e finanziato dalla Presidenza dell’ARS Sicilia, dedicato a Elisa Valenti vittima innocente di mafia.

La scelta di Elisa, rappresenta un omaggio, in ricordo di una giovane innocente vittima di mafia, con l’unica colpa di trovarsi nel posto e momento sbagliato assieme al suo fidanzato che era nel mirino dei mafiosi, e furono entrambi uccisi il 30 giugno 1999.

Una storia lontana nel tempo, che la nostra comunità non ha mai dimenticato, quest’anno con questo murale vogliamo ricordare tutte le vittime innocenti di mafia, una mafia che mostra il proprio volto violento e contro ogni morale umana, uccidendo donne, uomini e bambini innocenti.

Vogliamo con forza riaffermare i principi di legalità e solidarietà a tutte le vittime di mafia a difesa di valori imperituri.

Quest’anno giorno 30 giugno inaugureremo con una manifestazione pubblica e regaleremo alla nostra comunità questo murale, realizzato in un quartiere, spesso negli anni scorsi, trascurato.

“La mafia uccide, il silenzio pure”

(Peppino Impastato)

Pagina Facebook Piero Livolsi

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