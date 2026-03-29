Ieri nella prestigiosa sede del 𝐏𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐥𝐭𝐚 sono intervenuto nell’ambito della Conferenza internazionale su “𝐏𝐞𝐚𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐢𝐚𝐥𝐨𝐠𝐮𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚𝐧𝐞𝐚𝐦 𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞”.

Un momento di straordinario confronto che ha visto la partecipazione di politici, accademici e diplomatici provenienti da 14 Paesi del Mediterraneo: dall’Algeria alla Spagna, dalla Turchia all’Arabia Saudita, dalla Bosnia alla Tunisia, dall’Egitto alla Palestina.

Ho voluto dare al mio intervento un taglio storico partendo dalle riflessioni sul Mediterraneo di Fernand Braudel ed Henri Pirenne, per poi approdare ai temi di attualità che riguardano il nostro tempo: da Gaza al Libano, dall’Iran alla Libia.

Sbaglia chi pensa che questi siano conflitti ‘locali’. Un’onda d’urto a Beirut o a Tel Avivi rischia di arrivare, prima o poi, sulle coste di Malta, della Sicilia e della Provenza.

La pace non è soltanto il silenzio delle armi. Va costruita ogni giorno attraverso la diplomazia, la tutela della democrazia, la lotta alle diseguaglianze sociali, il contrasto ai cambiamenti climatici.

La pace vera e duratura non può mai nascere dalle macerie, ma solo dal riconoscimento reciproco del diritto all’esistenza e dal rispetto della dignità umana.

Chi calpesta il diritto internazionale, chi delegittima gli organismi internazionali, chi utilizza la retorica della distruzione e della violenza non vuole la pace dei popoli.

Mi piace pensare che a salvare il Mediterraneo e a coltivare i valori della pace in questo lembo di mare e di terra saranno proprio i giovani. Quei giovani che non hanno vissuto le tragedie del Novecento, ma che sono scesi in piazza in favore del popolo palestinese. Quei giovani che fanno parte dei movimenti ecologisti e vedono il Mediterraneo non come una frontiera ma come un ecosistema dal salvare. Quei giovani che non hanno paura del diverso, ma che, studiando e viaggiando, sono aperti alla contaminazione.

Dobbiamo affidare proprio ai giovani la fiaccola della speranza per una umanità nuova.

Un sentito ringraziamento al Presidente del Parlamento di Malta Angelo Farrugia, al Presidente del Centro studi “Med Mez” Paolo Garofalo e al Presidente del Centro studi “Emir Abdrlkader” Abdelhafid Kheit per aver promosso e organizzato questo importante evento che ha portato alla firma della Carta del Mediterraneo.

Advertisement

Advertisement

Visite: 78