Enna: inaugurato il monumento Avis

Ci sono gesti silenziosi che cambiano il mondo. Il vostro è uno di questi.

L’AVIS Comunale di Enna ha il piacere e l’orgoglio di invitarvi all’inaugurazione di una scultura a voi dedicata.

Quest’opera, donata alla città,realizzata dal maestro Mario Termini, è un segno vivo di gratitudine per il vostro altruismo, che spesso resta invisibile, ma che vale tutto. Racconta di vite che continuano grazie al vostro gesto.

La vostra presenza renderà questo momento ancora più intenso e significativo.

Vi aspettiamo oggi alle ore 17:00 presso la Piazzetta della Legalità (vicino la Facoltà di Ingegneria).

Con riconoscenza e affetto, per celebrare insieme la bellezza del dono.

AVIS Comunale di Enna

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