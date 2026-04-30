Pallamano: domani a Siracusa la Final Four Under 16 maschili

Siracusa capitale della pallamano giovanile: al via le Final 4 U16M per il titolo regionale e il pass per le fasi nazionali

La grande pallamano giovanile approda alla Palestra Akradina di Siracusa per l’appuntamento più atteso della stagione: le Final 4 Under 16 maschili.

Domani, venerdì 1 maggio, le quattro migliori formazioni dell’isola si

contenderanno il titolo di Campione Regionale e l’ambìto accesso alle gare

nazionali.

Il tabellone delle finaliste vede protagoniste le eccellenze del campionato siciliano.

Hanno strappato il pass diretto come prime classificate dei rispettivi gironi l’Albatro Siracusa (Sicilia orientale) e la Pallamano Marsala (Sicilia occidentale).

A completare il quadro delle magnifiche quattro sono le due realtà etnee, Team

Handball Mascalucia e New Handball Mascalucia, approdate alle finali regionali

dopo aver superato con successo i turni di spareggio.

Il Programma della Manifestazione

La giornata di sport, organizzata dal Comitato Regionale FIGH Sicilia con il

supporto del main sponsor TeamNetwork, seguirà il seguente programma:

📌Ore 09:30: Semifinale 1 – Albatro Siracusa vs Team Handball Mascalucia.

📌Ore 11:30: Semifinale 2 – Pallamano Marsala vs New Handball Mascalucia.

📌Ore 16:00: Finale 3°/4° posto.

📌Ore 18:00: Finalissima per il Titolo Regionale.

Oltre al valore agonistico, l’evento sarà caratterizzato dal Teddy Bear Toss. Al

primo gol della finalissima, il pubblico lancerà in campo peluches (nuovi o in

ottime condizioni) che verranno donati ai piccoli pazienti del reparto pediatrico

dell’Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa. Chi parteciperà all’iniziativa potrà registrarsi per vincere abbonamenti omaggio per la Serie A Gold 2026/2027.

L’evento si concluderà alle ore 20:00 con la cerimonia di premiazione ufficiale.

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