“A nome del Gruppo parlamentare di Forza Italia, auguro a Marcello Caruso buon lavoro per un ruolo delicato in uno dei settori chiave della macchina amministrativa e della vita dei cittadini siciliani. Un settore cui serve competenza, dedizione e lavoro di squadra.

Allo stesso tempo desidero ringraziare la dottoressa Faraoni per il lavoro fatto in questi anni, che ha permesso alla Sicilia di compiere passi avanti per un Sistema sanitario più efficiente e più radicato nel territorio.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati regionali di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana

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