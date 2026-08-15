Calcio a 5 Serie A2 al via la prossima settimana la preparazione per la Gear Piazza Armerina
Obiettivo Play Off. Parte con questa importante motivazione la Gear Piazza Armerina che la prossima settimana inizierà la preparazione in vista del prossimo campionato di serie A2 di calcio a 5. la squadra anche per la prossima stagione è stata affidata al tecnico portoghese Marcello Magalhanes che in una intervista ha detto senza mezzi termini che punterà ai play off anche se ci sono sqaudre molto attrezzate come Marsala e Mazara. Ad ogni modo lo stesso coach si ritiene molto soddisfatto del mrcato effettuato dalla sua società. Esordio in campionato il 3 ottobre in casa contro il Reggio Calabria.
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