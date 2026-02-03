Logistica ruolo fondamentale per conquistare i mercati interno ed esteri

L’Arancia Rossa di Sicilia IGP protagonista al Fruit Logistica di Berlino

Un tram con i colori dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP da febbraio a marzo girerà per le strade di Berlino. Gerardo Diana (presidente Consorzio): «Siamo presenti a Berlino appena reduci dal passaggio del Ciclone Harry che ci sta costringendo ad anticipare le raccolte di marzo; Berlino, tuttavia, si riconferma un appuntamento strategico per la nostra filiera»

“Una fiera che arriva in un momento di grande lavoro e fatica per il comparto perché siamo appena usciti dal passaggio del ciclone Harry che ha costretto molte delle nostre aziende ad anticipare il raccolto di alcune partite di prodotto previsto per marzo”. Il Presidente del Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP, Gerardo Diana, anticipa così la presenza del Consorzio a uno degli appuntamenti più importanti per il settore a livello internazionale, il Fruit Logistica di Berlino che dal 4 al 6 febbraio raccoglierà nella capitale tedesca offerta e domanda da tutta Europa. Il Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP sarà presente presso il Padiglione della Regione Siciliana (Hall 4.2, Stand C-40). “Proprio per quanto accaduto in gennaio nell’areale di produzione dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP siamo pronti a incontrare i tanti buyer europei, italiani e mondiali interessati per raccontare anche quello che come produzione stiamo facendo in questo momento”, ancora il Presidente Diana.

Il 4 febbraio alle ore 12 (Hall 2.2 Stand D15) la conferenza stampa promossa in collaborazione con Euroagrumi per fare il punto sulla filiera dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP. Durante la fiera, inoltre, al banco consortile saranno servite ai visitatori spremute e arance fresche, mentre in collaborazione con il Consorzio della Cipolla Bianca di Margherita IGP (stand Puglia) saranno proposte insalate fresche a base anche di Arancia Rossa di Sicilia IGP con una partnership tutta italiana. Nei giorni di fiera il Consorzio distribuirà spremute di Arancia Rossa di Sicilia IGP durante alcuni momenti istituzionali promossi da Confagricoltura.

Promozione in Germania, tra i mercati strategici per l’Arancia Rossa di Sicilia IGP. A partire dai giorni di fiera, un tram interamente brandizzato con i colori dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP, percorrerà le vie principali di Berlino fino a fine marzo, garantendo una visibilità capillare nella capitale della Germania, mercato storico per l’Arancia Rossa di Sicilia IGP. Tale iniziativa sarà supportata da una campagna promozionale sui canali social e sulle principali testate giornalistiche tedesche per valorizzare le proprietà uniche di questo prodotto presso il consumatore finale.

“Berlino rappresenta un fondamentale ponte verso il mercato non solo tedesco, ma Europeo e internazionale ed è un momento in cui nonostante i dazi americani che pesano sui prodotti trasformati, scenari geopolitici incerti, come Arancia Rossa di Sicilia IGP siamo al terzo posto dei prodotti ortofrutticoli DOP IGP in Italia, a riprova della nostra unicità a livello internazionale – ancora il Presidente Gerardo Diana – siamo certi che i nostri alleati, i consumatori, sapranno scegliere e dare forza al nostro prodotto, sostenendo i nostri sforzi e la nostra volontà di continuare a lavorare con passione anche in momenti di difficoltà come dopo il Ciclone Harry, per questo chiediamo a tutti di continuare a preferire l’Arancia Rossa di Sicilia IGP, simbolo di qualità e dedizione al territorio d’origine”. Nello stesso periodo della fiera di Berlino il Consorzio sarà anche tra i partner delle importanti celebrazioni di Sant’Agata, a Catania, evento di portata mediatica internazionale durante il quale sarà rimarcato il messaggio di forte attaccamento territoriale dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP e per questo anche l’importanza di queste produzioni a tutela e mantenimento del paesaggio.

Fruit Logistica. È una delle fiere commerciali tra le più importanti al mondo per il settore dei prodotti freschi. Ogni anno apre le porte a oltre 70mila visitatori, l’85% circa dei quali sono operatori professionali. Fruit Logistica è una fonte di ispirazione e un motore di innovazione che copre l’intera catena del valore, dal produttore al consumatore, dal punto di semina al punto vendita.

Catania, 3 febbraio 2026 C.s. 01

Advertisement

Advertisement

Visite: 88