Carnevali d’Italia 2026: Acireale in testa alla classifica secondo le recensioni Tripadvisor

L’analisi di Casinos.com valuta voti, numero di recensioni e umore dei commenti dei visitatori. Anche Sciacca nella top ten nazionale

Il Carnevale di Acireale conquista il primo posto nella classifica dei Carnevali d’Italia 2026 elaborata da Casinos.com, affermandosi come l’evento più apprezzato a livello nazionale secondo le recensioni dei visitatori. Un risultato che premia una delle manifestazioni simbolo della Sicilia, capace di distinguersi per qualità artistica, atmosfera e coinvolgimento del pubblico. In top ten anche Sciacca, che si posiziona all’ottavo posto.

La classifica nasce da un’analisi approfondita delle recensioni disponibili su Tripadvisor, aggiornate all’ultima edizione degli eventi analizzati. L’indagine non si è limitata alla media delle valutazioni, ma ha considerato anche il numero complessivo delle recensioni e l’umore che emerge dal linguaggio e dalle espressioni utilizzate dai visitatori, per restituire una fotografia più completa dell’esperienza vissuta.

Acireale al vertice della classifica

Nel caso di Acireale, i commenti raccontano un entusiasmo diffuso e costante. I visitatori sottolineano la spettacolarità dei carri allegorici, la ricchezza delle sfilate e la capacità della città di trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto. Un’esperienza percepita come autentica e coinvolgente, che si riflette nel punteggio finale più alto dell’intera classifica: 10 su 10.

“Evento strepitoso. Carri molto belli, un coro di studenti di una scuola superiore di New York, due walking band con il supporto delle cheerleader, una sfilata di Harley Davidson e, per finire, cannoli, arancini e cipolline a volontà!”.

Il podio e i grandi esclusi

Alle spalle di Acireale si colloca il Carnevale di Viareggio, secondo classificato, seguito da Sappada – Plodar Vosenòcht, realtà più piccola ma premiata per l’autenticità delle sue tradizioni. Fuori dal podio il Carnevale di Venezia, che resta uno degli eventi più iconici d’Italia ma viene penalizzato, nelle recensioni, da criticità ricorrenti legate all’affollamento e ai comportamenti segnalati da alcuni visitatori.

La presenza di Acireale al vertice della classifica e di Sciacca all’ottavo posto (con punteggio 6,5) assume un valore significativo anche sul piano territoriale. In un panorama che include manifestazioni storiche e molto diverse tra loro, il Carnevale siciliano si distingue per la capacità di coniugare tradizione, qualità artistica e partecipazione popolare, elementi che emergono con forza dalle recensioni analizzate.

“Le parate con carri allegorici animano per giorni il centro della città e il protagonista indiscusso resta Peppe Nappa, personaggio simbolo della tradizione saccense. Suggestiva la tradizione finale, con il suo carro che viene incendiato per essere ricostruito l’anno successivo”.

