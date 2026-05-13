AGRICOLTURA SICILIANA COLPITA DA CRISI INTERNAZIONALE

ANTOCI PRESENTA INTERROGAZIONE IN UE

Antoci: “Servono misure concrete per sostenere le imprese agricole, lavoro e sovranità alimentare”

Bruxelles, 13 maggio 2026 – La crisi geopolitica in Medio Oriente e le continue tensioni nello Stretto di Hormuz continuano ad avere ripercussioni sul comparto agroalimentare siciliano provocando un considerevole aumento dei costi energetici, dei fertilizzanti e dei trasporti marittimi.

A lanciare l’allarme è l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci, che ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea, chiedendo misure urgenti a sostegno delle imprese agricole siciliane, colpite dai rincari causati dalla guerra.

“Le recenti dichiarazioni della CIA Agricoltori Italiani Sicilia – dichiara Antoci – evidenziano la necessità di adottare misure drastiche e urgenti, per evitare la chiusura di numerose aziende agricole siciliane e il conseguente aumento della dipendenza dalle importazioni estere”.

“Abbiamo chiesto alla Commissione – prosegue Antoci – quali misure intenda adottare a sostegno delle imprese agricole siciliane e come intenda utilizzare i fondi UE del 2026 per difendere la sovranità alimentare, la competitività delle produzioni locali e il reddito degli agricoltori”.

Un elemento di forte preoccupazione riguarda la condizione “penalizzante” della regione insulare.

“È necessario sostenere la produzione agricola siciliana e continuare a mantenere attive le aziende agricole territoriali – aggiunge Antoci – per evitare la totale dipendenza dalle importazioni estere, e ridurre le gravi conseguenze economiche, sociali e ambientali che ciò comporterebbe”.

“Difendere l’agricoltura siciliana significa difendere il lavoro degli agricoltori, l’ambiente e la qualità alimentare dei nostri prodotti. Non possiamo lasciare che la crisi geopolitica provochi rischi rilevanti per gli agricoltori. L’Europa deve intervenire con risposte immediate e concrete, mettendo al centro i diritti dei produttori e la tutela delle imprese agricole territoriali” conclude Antoci.

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