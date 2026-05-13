Lo Juventus Club Enna al JOFC Day 2026: la Sicilia conferma la sua centralità nel mondo bianconero

Anche lo Juventus Official Fan Club Enna ha partecipato al JOFC Day 2026, il tradizionale appuntamento dedicato agli Juventus Official Fan Club svoltosi il 9 e 10 maggio nella cornice di Giardini Naxos.

Per due giorni la Sicilia è stata al centro della passione bianconera internazionale, accogliendo delegazioni dei club ufficiali provenienti dall’Italia e dall’estero in un evento caratterizzato da condivisione, identità e senso di appartenenza alla Juventus.

Lo Juventus Club Enna è stato rappresentato dal referente Mirko Lombardo, mentre il presidente Michele Russo ha preso parte all’evento in qualità di referente regionale degli Juventus Official Fan Club siciliani insieme a Salvatore Capraro.

La manifestazione, organizzata da Juventus in un resort sulla costa messinese, ha visto la presenza di importanti figure del mondo bianconero, tra cui Michel Platini, icona assoluta della storia del club; John Elkann, rappresentante della proprietà; il presidente Gianluca Ferrero; e Sergio Brio, ex difensore bianconero e attuale Fan Ambassador.

Nel corso dell’evento Michele Russo e Salvatore Capraro hanno ricevuto il riconoscimento che certifica ancora una volta la Sicilia come prima regione italiana per numero di Juventus Official Fan Club affiliati: 52 club attivi sul territorio, su un totale di 425 in Italia e 561 nel mondo.

Per il terzo anno consecutivo la Sicilia ha così confermato il proprio primato mondiale per numero di Official Fan Club, grazie alla diffusione capillare dei club e al lavoro costante dei referenti regionali.

«Dietro questo risultato c’è una passione che non conosce distanze e un modo di vivere la Juventus come una famiglia. Con Salvatore stiamo già seguendo le aperture di nuovi club», ha sottolineato Michele Russo, evidenziando il forte senso di appartenenza che caratterizza la comunità bianconera siciliana.

L’evento si è concluso con momenti di celebrazione collettiva e con il tradizionale senso di appartenenza che caratterizza la grande famiglia degli Juventus Official Fan Club nel mondo.

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