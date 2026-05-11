La Sicilia prima regione in Italia per numero di Juventus Official Fans Club

Il JOFC Day 2026 di Giardini Naxos, appena concluso, ci ha regalato emozioni, orgoglio bianconero e un amore infinito per la Juventus.

Un mare bianconero nella nostra Sicilia, insieme a chi la storia della Juventus l’ha resa eterna in campo, come Michel Platini, e a chi oggi rappresenta la società e ne porta avanti identità e visione, come John Elkann. La loro splendida chiacchierata su juventinità, valori e storia bianconera è stata uno di quei momenti che ti fanno capire davvero cosa significhi appartenere a questa immensa famiglia. Con loro presenti anche il presidente Gianluca Ferrero e Sergio Brio, Fan Ambassador della Juventus.

Insieme a Salvatore, abbiamo avuto l’onore di ritirare un riconoscimento che conferma ancora una volta la Sicilia come prima regione per numero di Juventus Official Fan Club: 52 club ufficiali su 425 in Italia e 561 nel mondo.

Dietro questo risultato c’è una passione che non conosce distanze, un modo di vivere la Juventus come una famiglia, e un amore per questi colori che non si spegne mai. Questo riconoscimento appartiene a chi percorre chilometri per esserci sempre, alla Sicilia bianconera che con cuore, orgoglio e appartenenza continua a scrivere pagine bellissime di juventinità.

Certe emozioni non finiscono quando cala il sipario, restano dentro. Per sempre.

AD MAIORA INSIEME … FINO ALLA FINE

Pagina Facebook Michele Russo

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