LND Sicilia, AIAC, AIC e AIA insieme contro la violenza

Un fronte comune per difendere i valori del calcio e dello sport.

La LND Sicilia, insieme alle associazioni che rappresentano allenatori, calciatori e arbitri, lancia un messaggio chiaro: la violenza non ha posto nei nostri campi.

L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra tutte le componenti del movimento calcistico regionale per promuovere rispetto, correttezza e cultura sportiva, dentro e fuori dal terreno di gioco.

Solo facendo squadra possiamo continuare a costruire un calcio sano, capace di educare e unire le comunità.

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