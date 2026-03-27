ISTALLATA CENTRALINA CONTROLLO FUMI LUNGO IL CORSO UMBERTO

Su nostra richiesta l’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) della Sicilia ha istallato lungo il corso Umberto una centralina per il rilevamento dei livelli di inquinamento dell’aria.

La centralina in funzione 24 ore su 24 nei prossimi giorni rileverà i livelli di PM10, dei fumi e altri fattori inquinanti.

L’esito dei test, ci darà lo spunto per valutare e modificare il tempo di durata dell’isola pedonale, per garantire sia la fruibilità del nostro corso ai pedoni, nel rispetto delle esigenze dei commercianti, e del a salute dei cittadini che vivono e respirano lo smog da circolazione veicoli lungo il corso Umberto.

La salute dei nostri concittadini prima di tutto!!!

Vi terremo aggiornati sull’esito delle rilevazioni.

Pagina facebook Piero Livolsi

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