UN WEEKEND DI PURO SPORT A ENNA! 🤸‍♂️✨

Si è conclusa con un successo la 1ª prova del Campionato Regionale Libertas presso la Palestra Polisportiva di Enna Bassa. Due giorni intensi, 8 turni di lavoro e ben 530 atleti che hanno fatto battere il cuore di tutto il pubblico presente! 🤸🤸

Dalle sfide tecniche dei programmi LA, LB, LC, LD ed LP (categorie Giovanissimi, Allievi, Junior e Senior) alla tenerezza dei piccolissimi (2017-2022) impegnati domenica nei percorsi motori: ogni salto e ogni sorriso ha reso questa manifestazione indimenticabile.

Un ringraziamento speciale:

Al Presidente Regionale Libertas Sicilia , prof. Pino Mangano, per la sua presenza e le bellissime parole.

Ai tutti i tecnici, vera anima di questo movimento e a tutte le società partecipanti (Gym Tech, Fisiosport, Body Line, Gym Move, Gym Fly, Athletic, EIDOS, ASD Marinella, ASD Ercole, Sirio Alcamo, Virtual Fitness, SSD Azzurra, CES CUS, SSD A.Consolini).

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