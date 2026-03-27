GINNASTICA: UN WEEKEND DI PURO SPORT A ENNA!
UN WEEKEND DI PURO SPORT A ENNA! 🤸♂️✨
Si è conclusa con un successo la 1ª prova del Campionato Regionale Libertas presso la Palestra Polisportiva di Enna Bassa. Due giorni intensi, 8 turni di lavoro e ben 530 atleti che hanno fatto battere il cuore di tutto il pubblico presente! 🤸🤸
Dalle sfide tecniche dei programmi LA, LB, LC, LD ed LP (categorie Giovanissimi, Allievi, Junior e Senior) alla tenerezza dei piccolissimi (2017-2022) impegnati domenica nei percorsi motori: ogni salto e ogni sorriso ha reso questa manifestazione indimenticabile.
Un ringraziamento speciale:
Al Presidente Regionale Libertas Sicilia , prof. Pino Mangano, per la sua presenza e le bellissime parole.
Ai tutti i tecnici, vera anima di questo movimento e a tutte le società partecipanti (Gym Tech, Fisiosport, Body Line, Gym Move, Gym Fly, Athletic, EIDOS, ASD Marinella, ASD Ercole, Sirio Alcamo, Virtual Fitness, SSD Azzurra, CES CUS, SSD A.Consolini).