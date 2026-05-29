Nicosia: Fotovoltaico, nuove opportunità per famiglie e imprese.

Energia, incentivi e comunità energetiche al centro dell’incontro che ha

riunito professionisti, imprese e istituzioni.

NICOSIA – Bollette più leggere, maggiore indipendenza energetica e nuove opportunità

per famiglie e imprese. Sono stati questi alcuni dei temi al centro dell’incontro

“Fotovoltaico in Sicilia, residenziale, PMI e CER: strumenti agevolativi e modelli di

sviluppo”, che ha riunito a Nicosia professionisti, istituzioni, aziende e operatori del

settore energetico per fare il punto sulle prospettive del fotovoltaico e delle Comunità

Energetiche Rinnovabili.

L’iniziativa, accreditata con il riconoscimento di crediti formativi per gli Ordini

professionali, ha visto la partecipazione dell’Ordine degli Ingegneri, dell’Ordine degli

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dell’Ordine dei Dottori Agronomi e

Dottori Forestali, del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, del

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili della provincia di Enna.

Ad aprire i lavori è stata il sindaco di Nicosia, Annamaria Gemmellaro, che ha illustrato

le strategie che l’amministrazione comunale intende portare avanti sul fronte della

sostenibilità energetica. Nel suo intervento ha evidenziato il ruolo che potranno assumere

le Comunità Energetiche Rinnovabili nello sviluppo del territorio e le opportunità offerte

dai nuovi strumenti di pianificazione urbanistica, destinati a favorire una maggiore

diffusione degli impianti fotovoltaici.

Particolare attenzione è stata dedicata alle opportunità oggi disponibili per i cittadini.

Durante l’incontro si è parlato del nuovo intervento promosso dalla Regione Siciliana che

mette a disposizione 12 milioni di euro per sostenere l’installazione di impianti

fotovoltaici nelle abitazioni. Una misura che consentirà alle famiglie di accedere a

finanziamenti agevolati per la realizzazione di impianti destinati all’autoconsumo,

contribuendo alla riduzione dei costi dell’energia.

Nel corso della giornata l’ingegnere Simone Maenza di Enerklima ha illustrato

l’andamento del mercato fotovoltaico, evidenziando come il settore stia attraversando

una fase di profonda evoluzione che coinvolge non soltanto il comparto residenziale ma

anche quello delle piccole e medie imprese. Una trasformazione che rende il

fotovoltaico uno strumento sempre più strategico per migliorare la competitività delle

imprese e ridurre il peso della spesa energetica, soprattutto quando integrato con

sistemi di accumulo in grado di ottimizzare l’autoconsumo e la gestione dell’energia.

Il tema del costo dell’energia è stato approfondito da Adriano Giangrasso, che ha

analizzato i consumi energetici della Sicilia e le criticità che ancora caratterizzano il

sistema energetico regionale. Un quadro che conferma la necessità di accelerare gli

investimenti in produzione locale di energia, sistemi di accumulo e innovazione

tecnologica.

Spazio anche alle soluzioni più avanzate per la gestione dell’energia con gli interventi di

Vittorino Landi, Solution Engineer di Huawei, e di Manuel Cutaia, Channel Marketing

Specialist di 3SUN, che hanno illustrato l’evoluzione delle tecnologie fotovoltaiche, dello

storage e delle soluzioni digitali a supporto della transizione energetica.

Le conclusioni sono state affidate a Giuseppe Sutera Sardo, presidente

dell’Associazione Comunità Energetiche Rinnovabili ETS, che ha posto l’attenzione sul

ruolo delle CER come strumento capace di generare benefici economici, ambientali e

sociali per cittadini, imprese ed enti locali.

L’ampia partecipazione registrata durante l’incontro ha confermato il crescente interesse

del territorio verso i temi dell’energia e della sostenibilità. Un segnale che testimonia

come il fotovoltaico, le Comunità Energetiche Rinnovabili e i nuovi strumenti di

incentivazione rappresentino oggi opportunità concrete per lo sviluppo economico delle

aree interne della Sicilia.

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