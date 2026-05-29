Nicosia: Fotovoltaico, nuove opportunità per famiglie e imprese.
Nicosia: Fotovoltaico, nuove opportunità per famiglie e imprese.
Energia, incentivi e comunità energetiche al centro dell’incontro che ha
riunito professionisti, imprese e istituzioni.
NICOSIA – Bollette più leggere, maggiore indipendenza energetica e nuove opportunità
per famiglie e imprese. Sono stati questi alcuni dei temi al centro dell’incontro
“Fotovoltaico in Sicilia, residenziale, PMI e CER: strumenti agevolativi e modelli di
sviluppo”, che ha riunito a Nicosia professionisti, istituzioni, aziende e operatori del
settore energetico per fare il punto sulle prospettive del fotovoltaico e delle Comunità
Energetiche Rinnovabili.
L’iniziativa, accreditata con il riconoscimento di crediti formativi per gli Ordini
professionali, ha visto la partecipazione dell’Ordine degli Ingegneri, dell’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dell’Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali, del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, del
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili della provincia di Enna.
Ad aprire i lavori è stata il sindaco di Nicosia, Annamaria Gemmellaro, che ha illustrato
le strategie che l’amministrazione comunale intende portare avanti sul fronte della
sostenibilità energetica. Nel suo intervento ha evidenziato il ruolo che potranno assumere
le Comunità Energetiche Rinnovabili nello sviluppo del territorio e le opportunità offerte
dai nuovi strumenti di pianificazione urbanistica, destinati a favorire una maggiore
diffusione degli impianti fotovoltaici.
Particolare attenzione è stata dedicata alle opportunità oggi disponibili per i cittadini.
Durante l’incontro si è parlato del nuovo intervento promosso dalla Regione Siciliana che
mette a disposizione 12 milioni di euro per sostenere l’installazione di impianti
fotovoltaici nelle abitazioni. Una misura che consentirà alle famiglie di accedere a
finanziamenti agevolati per la realizzazione di impianti destinati all’autoconsumo,
contribuendo alla riduzione dei costi dell’energia.
Nel corso della giornata l’ingegnere Simone Maenza di Enerklima ha illustrato
l’andamento del mercato fotovoltaico, evidenziando come il settore stia attraversando
una fase di profonda evoluzione che coinvolge non soltanto il comparto residenziale ma
anche quello delle piccole e medie imprese. Una trasformazione che rende il
fotovoltaico uno strumento sempre più strategico per migliorare la competitività delle
imprese e ridurre il peso della spesa energetica, soprattutto quando integrato con
sistemi di accumulo in grado di ottimizzare l’autoconsumo e la gestione dell’energia.
Il tema del costo dell’energia è stato approfondito da Adriano Giangrasso, che ha
analizzato i consumi energetici della Sicilia e le criticità che ancora caratterizzano il
sistema energetico regionale. Un quadro che conferma la necessità di accelerare gli
investimenti in produzione locale di energia, sistemi di accumulo e innovazione
tecnologica.
Spazio anche alle soluzioni più avanzate per la gestione dell’energia con gli interventi di
Vittorino Landi, Solution Engineer di Huawei, e di Manuel Cutaia, Channel Marketing
Specialist di 3SUN, che hanno illustrato l’evoluzione delle tecnologie fotovoltaiche, dello
storage e delle soluzioni digitali a supporto della transizione energetica.
Le conclusioni sono state affidate a Giuseppe Sutera Sardo, presidente
dell’Associazione Comunità Energetiche Rinnovabili ETS, che ha posto l’attenzione sul
ruolo delle CER come strumento capace di generare benefici economici, ambientali e
sociali per cittadini, imprese ed enti locali.
L’ampia partecipazione registrata durante l’incontro ha confermato il crescente interesse
del territorio verso i temi dell’energia e della sostenibilità. Un segnale che testimonia
come il fotovoltaico, le Comunità Energetiche Rinnovabili e i nuovi strumenti di
incentivazione rappresentino oggi opportunità concrete per lo sviluppo economico delle
aree interne della Sicilia.