La Pro Loco Proserpina contestualmente alle amministrative del 24-25 maggio,

ha organizzato tre incontri, ciascuno con un candidato sindaco, su temi

riguardanti turismo e strategie di sviluppo, futuro dell’autodromo e rilancio di

Pergusa, Enna città universitaria e viabilità.

Ogni candidato ha esposto la propria visione di città e le progettualità per

raggiungere gli obiettivi tracciati; sono stati momenti di confronto interessanti e

costruttivi, in cui i numerosi partecipanti hanno potuto cogliere i programmi di

ciascun candidato e relazionarsi con questi in merito ai numerosi problemi che i

cittadini vivono.

La Pro Loco, ha messo in evidenza le diverse criticità che si riscontrano in

ambito turistico. In particolare ha riportato il dato scoraggiante di un

decremento del 60% di presenze presso il Castello di Lombardia. Lo

smantellamento della piazza dedicata al parcheggio degli autobus turistici e

l’ampliamento della parte antistante il castello in seguito ai lavori di rifacimento

dell’anello, ha determinato un’oggettiva difficoltà di manovra degli autisti, che

si rifiutano di accompagnare i turisti al castello e preferiscono dirottarli presso

altre località vicine. La mancata programmazione ed adeguata promozione degli

eventi che si svolgono durante l’anno, gli stessi eventi che dovrebbero

rappresentare anche un volano economico e turistico, sono un’occasione

sprecata oltre ad uno sperpero di risorse economiche investite. Una giusta

programmazione ed una adeguata promozione contribuirebbero a far permanere

il turista ad Enna più a lungo, contrastando la tendenza di un turismo mordi e

fuggi, che ben poco lascia da un punto di vista economico alla città.

Rivitalizzare il centro storico, attraverso una viabilità sostenibile, con il centro

storico chiuso al traffico, così che cittadini e turisti possano riappropriarsi di

spazi e vivere una maggiore socialità e far sì , attraverso collegamenti adeguati

con Enna Bassa e Pergusa, che anche gli studenti universitari possano vivere

appieno la parte alta della città.

La Pro Loco, ha inoltre, ribadito che alla prossima amministrazione garantirà

pieno supporto, sottolineando come soltanto da rapporti di collaborazione e di

sano confronto si possano raggiungere risultati tangibili a beneficio di tutta la

città. La Pro Loco ha sempre lavorato in tal senso fornendo un servizio 365

giorni all’anno presso il Castello di Lombardia e la Torre di Federico ( quando

aperta al pubblico), oltre ad organizzare svariate manifestazioni durante l’anno e

si auspica che con la prossima amministrazione si possa lavorare per costruire

occasioni di sviluppo in un rapporto di serenità e di reale collaborazione. Tutti e

tre i confronti sono stati interessanti e produttivi, i soci hanno avuto la

possibilità di valutare i programmi dei candidati “sul campo” non solo su carta

ed hanno avuto la possibilità di fare domande alle quali hanno ricevuto sempre

risposte chiare ed esaustive. Speriamo di aver dato, come è il nostro intento un

servizio utile e piacevole

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