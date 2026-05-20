Elezioni Amministrative Enna 2026: Ezio De Rose chiude la campagna elettorale venerdì 22 maggio in via Mercato Sant’Antonio

Si avvia verso la conclusione la campagna elettorale per le elezioni amministrative di Enna, previste per le giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026.

Il candidato sindaco Ezio De Rose, sostenuto da una solida coalizione di liste e forze politiche, invita la cittadinanza e gli organi di stampa a partecipare alla festa di chiusura della campagna elettorale, che si terrà venerdì 22 maggio a partire dalle ore 19:30 in via Mercato Sant’Antonio (storicamente nota come ‘A Chiazza).

L’evento rappresenterà l’occasione per un ultimo confronto con gli elettori prima del silenzio elettorale, per riassumere i punti chiave del programma amministrativo e ringraziare la comunità ennese per il sostegno e l’entusiasmo dimostrati in queste settimane.

A fare da cornice alla serata non ci saranno solo la politica e la visione sul futuro della città, ma anche un momento di aggregazione e convivialità: l’evento sarà infatti animato dalla musica live e dal DJ set di Smaniafonia.

Tutti i cittadini, i sostenitori e i giornalisti sono invitati a partecipare.

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