Manuele Stella cerca il tris

al Rally dell’Adriatico

Il pilota di Brentin Belluno, dopo i successi di Foligno e Val d’Orcia, si ripresenta al via della gara marchigiana per proseguire la striscia positiva di risultati nel Campionato Italiano Rally Terra in Rally5.

Foto Mario Leonelli

Brentino Belluno, 20 maggio 2026 – Dopo due vittorie in altrettanti appuntamenti, è tempo di tornare in gara per Manuele Stella che il prossimo weekend affronterà il 33° Rally dell’Adriatico, terzo round del Campionato Italiano Rally Terra che il veronese sta affrontando quest’anno con la Renault Clio Rally5 preparata da Baldon Rally e gommata Pirelli.

Navigato da Sara Refondini Stella affronterà il Rally dell’Adriatico per la quinta volta, dopo le soddisfazione raccolte in questo appuntamento nel 2024 e nel 2025. L’obiettivo della vigilia è quello di confermarsi protagonista del tricolore Rally5 dove fino ad ora ha concretizzato un percorso netto confermando il grande feeling con la vettura francese che ha ritrovato quest’anno dopo la positiva esperienza in Rally4 della passata stagione.

La gara organizzata da PRS Group prenderà il via sabato con lo shakedown, ma l’intera sfida sportiva si svilupperà nella giornata di domenica: nove prove speciali per un totale di oltre 96 chilometri competitivi. Il programma prevede tre passaggi sulle speciali “Dei Laghi” (10.20 km), “Castel Sant’Angelo” (7.05 km) e sulla nuova “Prati di Gagliole” (14.96 km), una delle novità dell’edizione 2026. La gara si concluderà nel pomeriggio con l’arrivo finale a Cingoli dalle 17:00.

L’azione si potrà seguire in diretta su ACI Sport TV disponibile sul Canale 228 SKY, 52 TivùSat, in streaming su acisport.tv e sulla pagina facebook.com/cirallyterra. La programmazione sarà delineata nei prossimi giorni sul sito del campionato acisport.it/cirallyterra e prevederà anche un ampio approfondimento trasmesso sia sul canale che in streaming nel corso della settimana dopo la gara.

Manuele Stella:

“Il Rally dell’Adriatico è una gara che un po’ tutti iniziamo a conoscere piuttosto bene dato che il percorso è sempre abbastanza simile un anno per l’altro e questo rende la sfida interessante. Quest’anno si corre anche su alcuni tratti nuovi e in questo mix di caratteristiche sarà importantissimo prepararsi al meglio per cercare di essere competitivi sin dall’inizio. Il fondo qui nelle Marche è scorrevole e veloce, anche se in alcuni punti si scaverà particolarmente specie nel terzo passaggio. Faremo come sempre del nostro meglio per portare a casa il migliore risultato”.

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