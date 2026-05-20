L’ARMERINA 2000 va a Scuola.

Insieme per il futuro del calcio femminile in Sicilia

A Caltanissetta, si è svolto il Raduno provinciale dedicato allo sviluppo del calcio femminile, un importante momento di crescita sportiva ed educativa che vede protagoniste la società “Armerina2000″ e” l’I.I.S. Leonardo Da Vinci di Piazza Armerina”, sotto l’attenta guida del Mister Renato Minacapelli.

Il progetto nasce dalla sinergia tra la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore Giovanile e Scolastico FIGC, con l’obiettivo di promuovere il calcio femminile all’interno delle scuole e offrire a tutte le ragazze, indipendentemente dal talento, la possibilità di avvicinarsi a questo meraviglioso sport.

Le attività hanno coinvolto le giovani atlete, creando un ponte concreto tra scuola e società sportiva, attraverso programmi di crescita, eventi dedicati e percorsi educativi che valorizzano inclusione, partecipazione e spirito di squadra.

Il calcio femminile continua a crescere in tutta Italia e anche nel nostro territorio si iniziano a vedere risultati importanti. Investire oggi nelle nuove generazioni significa costruire un futuro sportivo più forte, sostenibile e ricco di opportunità.

Un grande applauso a tutte le ragazze partecipanti, agli insegnanti, ai tecnici e alle società che ogni giorno lavorano con passione per la crescita del movimento femminile

Pagina Facebook Armerina 2000

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