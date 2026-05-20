Il candidato sindaco Ezio De Rose indisponibile: salta incontro promosso da Cgil e Uil con i 3 candidati sindaci

UIL e CGIL Enna Le organizzazioni sindacali UIL e CGIL di Enna comunicano che l’incontro previsto per il giorno 22 maggio presso l’Urban Center con i candidati sindaci non si terrà a seguito dell’indisponibilità del candidato Ezio De Rosa, impossibilitato a partecipare . Le organizzazioni sindacali precisano di aver proceduto alla disdetta dell’iniziativa, ritenendo importante e corretto che il confronto si svolgesse alla presenza di tutti i candidati alla carica di sindaco, così da garantire un momento di dialogo completo e paritario sui temi di interesse della città e del mondo del lavoro. Si evidenzia, inoltre, che i candidati Crisafulli e Fiammetta avevano regolarmente confermato la propria disponibilità a partecipare all’incontro. UIL e CGIL Enna ribadiscono la volontà di promuovere occasioni di confronto democratico e costruttivo con tutte le forze politiche nell’interesse dei cittadini e dei lavoratori. UIL e CGIL Enna

Advertisement

Advertisement

Visite: 179