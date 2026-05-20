Le temperature sono ancora sotto media e ancora la sera/notte si sente davvero fresco, vuoi

per i valori vicini ai 10 gradi vuoi per la ventilazione settentrionale.

L’annunciato relativo aumento termico è comunque già in atto e domenica arriveremo ad

avere valori nella norma anche se, nelle nostre aree montuose e interne, sembrano profilarsi

delle condizioni di instabilità pomeridiana con temporali sparsi.

Per ora, e lo avevamo sottolineato negli scorsi articoli, nessuna anomalia positiva al sud e in

Sicilia, mentre al contrario il centro nord sperimenterà una notevole fase calda. Nonostante

l’enorme scorta di acqua, figlia del piovosissimo inverno, l’area centrale siciliana è in una

fase siccitosa da circa 40 giorni, proprio in corrispondenza dell’inizio del semestre caldo.

Niente di eccezionale o particolarmente anomalo ma è giusto segnalare questa condizione

non ottimale.

Ne riparleremo.

Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

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