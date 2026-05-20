Previsioni Meteo Enna: Ancora sere fredde. Da domenica valori nella norma, con ipotesi comunque di instabilità pomeridiana
Le temperature sono ancora sotto media e ancora la sera/notte si sente davvero fresco, vuoi
per i valori vicini ai 10 gradi vuoi per la ventilazione settentrionale.
L’annunciato relativo aumento termico è comunque già in atto e domenica arriveremo ad
avere valori nella norma anche se, nelle nostre aree montuose e interne, sembrano profilarsi
delle condizioni di instabilità pomeridiana con temporali sparsi.
Per ora, e lo avevamo sottolineato negli scorsi articoli, nessuna anomalia positiva al sud e in
Sicilia, mentre al contrario il centro nord sperimenterà una notevole fase calda. Nonostante
l’enorme scorta di acqua, figlia del piovosissimo inverno, l’area centrale siciliana è in una
fase siccitosa da circa 40 giorni, proprio in corrispondenza dell’inizio del semestre caldo.
Niente di eccezionale o particolarmente anomalo ma è giusto segnalare questa condizione
non ottimale.
Ne riparleremo.
Al prossimo aggiornamento.
Luca Alerci