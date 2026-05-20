Quando il cammino incontra l’alba, il paesaggio diventa esperienza interiore: il Cammino di San Giacomo in Sicilia
Quando il cammino incontra l’alba, il paesaggio diventa esperienza interiore.
Siamo felici di vedere il Cammino di San Giacomo in Sicilia scelto da la Repubblica Viaggi tra i 12 cammini più suggestivi al mondo dove vivere la magia delle prime luci del giorno. Un riconoscimento che valorizza non solo la bellezza dei nostri territori, ma anche il significato più autentico del camminare lento, tra spiritualità, natura e comunità.
“Nei tratti dell’entroterra ennese e madonita, la luce dell’alba valorizza il paesaggio rurale, i borghi storici e l’atmosfera di itinerario lento e spirituale”.
Da Caltagirone a Capizzi, attraverso oltre 130 km di sentieri, il Cammino attraversa paesaggi autentici, silenzi rigeneranti e luoghi che custodiscono l’anima più vera della Sicilia.
Questo riconoscimento appartiene a chi ogni giorno rende vivo il percorso: camminatori, volontari, comunità locali e amici del Cammino.
Qui l’articolo completo di Repubblica:
Nel silenzio della montagna: 12 cammini verso indimenticabili albe
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