Etna Fight Day – 2 ori per Diego Ingrassia

Domenica 13 marzo al Palacatania si è svolto il Torneo Etna Fight Day Federkombat organizzato dal comitato regionale Sicilia.

Di mattina si è tenuta la gara per i bambini dai 7 ai 9 anni che prevede un circuito di abilità motoria e una esibizione delle tecniche senza contatto fisico, nel pomeriggio la gara riservata agli atleti sopra i 10 anni nelle tre discipline da tatami.

La ASD Budo Center Enna era presente con un solo atleta, Diego Ingrassia, che ha disputato la gara in due diverse discipline.

Diego si è presentato nella nella categoria unificata Juniores/Seniores -60 kg cinture verdi.

Nella Kick Light Diego parte dalla semifinale vincendo l’incontro con una netta superiorità di punti per poi ripetersi anche in finale dominando l’incontro dall’inizio alla fine.

Nel Light Contact vince un’altra Medaglia d’oro ma questa volta l’atleta catanese che avrebbe dovuto incontrare Diego in finale si deve ritirare per un infortunio subito nell’incontro precedente.

Diego quindi si classifica primo senza aver potuto disputare la finale che sarebbe stata sicuramente di ottimo livello visto che l’avversario sarebbe stato o stesso incontrato nella finale della Kick Light.

Questi due atleti hanno fatto un’ottima prestazione e avranno occasione di confrontarsi ancora in futuro.

Prossimo appuntamento saranno le fasi nazionali a inizio aprile e poi si valuterà la partecipazione alla Coppa Italia ai primi di maggio.

Visite: 17