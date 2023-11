Il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Edoardo Rixi sarà in visita in Sicilia mercoledì 22 novembre, e farà tappa in provincia di Agrigento.

Oltre ad un sopralluogo a Santa Margherita di Belìce,coordinata con il sindaco Gaspare Viola, per prendere diretta visione delle problematiche connesse alla ricostruzione conseguente al sisma del 1968, sarà ospite a Menfi, dove chiuderà i lavori di un convegno dal titolo “Infrastrutture, servizi pubblici ed energia per lo sviluppo del territorio”, che si terrà alle 17.30, presso il Centro Civico. L’iniziativa è organizzata dall’europarlamentare e commissario della Lega Salvini Premier in Sicilia, On. Annalisa Tardino.

“Ringrazio il Vice Ministro Rixi per la disponibilità mostrata nei confronti di un territorio troppo spesso dimenticato. Il convegno di mercoledì, grazie alla sua autorevole presenza, sarà occasione proficua per discutere delle potenzialità di sviluppo e valorizzazione della Valle del Belìce e dell’intera provincia di Agrigento, che necessariamente muovono dall’affrontare notevoli problematiche relative ai temi delle infrastrutture, dell’energia e dei servizi pubblici-dichiara Tardino, ma anche di altri territori per i quali interverranno i sindaci”.

“Sono lieta di ospitare un parterre di relatori di alto profilo, che offriranno il loro qualificato contributo al dibattito, alla presenza di sindaci, amministratori, rappresentanti di categoria e cittadini. Ringrazio, inoltre, il presidente Renato Schifani, per la sua partecipazione.

Vogliamo lavorare concretamente al rilancio di questa porzione di territorio, che è sempre più indispensabile ed improrogabile, e sono certa di poter contare sul continuo supporto della nostra squadra di governo nazionale, guidata dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, per un lavoro sinergico da Bruxelles a Palermo, che porti alla crescita della Sicilia.” – conclude Tardino.

Il convegno sarà seguito da un aperitivo-dibattito su infrastrutture e fondi europei, organizzato con il Gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo.

Parteciperanno, inoltre, al convegno, moderato da Michele Guccione de La Sicilia, l’Assessore regionale Roberto Di Mauro, Vito Clemente, sindaco di Menfi, Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento, Francesco Sorrentino, provveditore OO.PP. per la Sicilia e la Calabria, Dario Lo Bosco, presidente di RFI, Raffaele Celia, responsabile struttura territoriale Sicilia di ANAS, Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, Francesco Di Sarcina, presidente dell’Autorità di sistema portuale di Sicilia orientale Augusta-Catania, Dario Cartabellotta, Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura, Rosario Marchese Ragona, presidente regionale di Confagricoltura e Stefania Sammartano, Responsabile area territoriale Sicilia di Enel.

