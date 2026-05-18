On Fabio Venezia: l’area interna di Troina è una realtà

Con il riconoscimento di ente intermedio da parte della Regione, l’Area interna di Troina compie un ulteriore e decisivo passo in avanti per avviare un grande Piano di investimenti, per un importo complessivo di circa 50 milioni di euro, sulla viabilità extraurbana, la messa in sicurezza del territorio, l’efficientamento energetico degli edifici e dell’illuminazione pubblica, l’edilizia scolastica, la riqualificazione urbana, le infrastrutture sanitarie, culturali e turistiche.

Un lavoro lungo e complesso, partito nel 2021, attraverso una grande unione e sinergia tra amministratori locali e attori sociali ed economici del territorio, che sta dando buoni frutti.

Attraverso il lavoro della struttura amministrativa dell’Unione dei comuni contiamo entro fine anno di avviare i primi lavori.

Il territorio ennese era stato ingiustamente escluso dagli investimenti per le aree interne nel precedente ciclo di programmazione 2014-2020. Un forte e concreto impegno politico ha consentito, negli anni scorsi, di recuperare questo gap proiettando la nostra Area interna tra le più attive e vivaci coalizioni territoriali della Sicilia per la programmazione e la gestione delle risorse territorializzate.

Grazie a chi ci ha creduto e a chi ha lavorato per raggiungere questo importante risultato!

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