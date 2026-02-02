Gaglioweb.it: Giovanni Arena tra i 100 più influenti di Sicilia

Giovanni Arena tra i 100 più influenti di Sicilia: sale alla 18ª posizione nel 2025 Cresce ancora la presenza del Cav. Lav. Giovanni Arena nella prestigiosa classifica dei 100 più influenti di Sicilia stilata dalla rivista I Love Sicilia. Dopo il 29° posto nel 2023 e il 21° nel 2024, nel 2025 l’Amministratore Delegato del Gruppo Arena raggiunge la 18ª posizione, confermandosi tra i leader più incisivi e strategici dell’economia isolana.

Un risultato che riconosce il valore del suo impegno manageriale, la capacità di visione e la determinazione con cui guida un gruppo imprenditoriale che continua a crescere, innovare e creare valore per il territorio.

Con oltre 4000 collaboratori, una rete di oltre 190 punti vendita tra le insegne Decò e SuperConveniente, e una leadership sempre più riconosciuta anche a livello nazionale, Giovanni Arena rappresenta un punto di riferimento nella distribuzione moderna, capace di coniugare efficienza industriale, sostenibilità e legame con la comunità.

Oltre al suo ruolo di vertice nel Gruppo Arena, Giovanni Arena è anche Presidente nazionale di Gruppo VéGé, contribuendo attivamente allo sviluppo strategico della distribuzione italiana con un approccio orientato al futuro, all’innovazione e alla centralità del cliente.

Una leadership che non si misura solo in numeri, ma nella capacità di ispirare, costruire e generare impatto positivo.

