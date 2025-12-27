Storie correlate

Unioncamere: Imprese: il terzo trimestre 2025 chiude con 17mila attività in più Forte spinta da Società di capitali e settori ad alta specializzazione. Artigianato in ripresa.

Valore aggiunto: Mezzogiorno una volta e mezzo più veloce del Settentrione   Ma al Sud il pro-capite è quasi la metà del Nord-Ovest  

Emergenza idrica in Sicilia. La Corte dei conti boccia i dissalatori, Ciminnisi (M5S): «Scelte senza numeri, così si sprecano risorse pubbliche».

trofeo magna grecia

LND Sicilia: al via il Trofeo Magna Grecia

giovanni arena

Gaglioweb: Il Gruppo Arena presenta il Bilancio di Sostenibilità all’Università di Catania

film natalizio

Assoro: il 28 dicembre film natalizio per bambini

serata danzante

Nissoria: il 27 dicembre serata danzante

