Gaglioweb: Il Gruppo Arena presenta il Bilancio di Sostenibilità all’Università di Catania

Catania, 18 dicembre – Il Gruppo Arena, leader della grande distribuzione organizzata in Sicilia, ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2024 nel corso di un evento ospitato presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Catania, in Piazza Università.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del Presidente del Gruppo Arena, Cristofero Arena, che ha sottolineato il valore della rendicontazione come strumento di responsabilità, trasparenza e visione di lungo periodo, ribadendo l’impegno del Gruppo verso una crescita equilibrata, attenta alle persone, ai territori e all’ambiente.

A seguire, i saluti istituzionali del Rettore dell’Università di Catania, professor Enrico Foti, del Sindaco della Città Metropolitana di Catania, avvocato Enrico Trantino, e del commissario straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, dottor Antonio Belcuore, a testimonianza del forte legame tra il Gruppo Arena e il territorio siciliano.

Il momento centrale dell’incontro è stato l’intervento del professor Enrico Giovannini, economista ed ex Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha offerto una riflessione di scenario sui temi dello sviluppo sostenibile, del ruolo delle imprese e delle sfide economiche e sociali che attendono il Mezzogiorno.

Nel corso dell’evento, il Cav. Lav. Giovanni Arena, Amministratore Delegato del Gruppo Arena e Presidente nazionale di Gruppo VéGé, ha ribadito il posizionamento del Gruppo sul tema della sostenibilità e il valore strategico di questa giornata:

«La sostenibilità non è una moda né una narrazione di circostanza. È una responsabilità che ci accompagna da sempre e che oggi scegliamo di misurare, governare e rendicontare con trasparenza, anticipando l’obbligatorietà normativa, perché riguarda il futuro delle imprese, dei territori e delle comunità», ha dichiarato il Cav. Lav. Giovanni Arena.

Il Bilancio di Sostenibilità 2024 è stato illustrato da Lorenzo Laureti, Risk & Sustainability Manager del Gruppo Arena, insieme al team ESG di PwC, con gli interventi della dottoressa Claudia Montalto e del dottor Gaspare Chiarelli, che hanno presentato metodo, risultati e prospettive del percorso di rendicontazione.

A moderare i lavori è stata Francesca Zecca, vicedirettrice editoriale del Gruppo Food, che ha guidato il confronto tra i relatori e il dialogo conclusivo dedicato al futuro della distribuzione moderna in Sicilia e al ruolo della GDO nello sviluppo sostenibile dei territori.

Il Bilancio restituisce un quadro puntuale dell’impegno del Gruppo Arena sul fronte ambientale, sociale ed economico, confermando l’azienda come uno dei principali attori dello sviluppo sostenibile qin Sicilia, capace di coniugare crescita, responsabilità e visione di lungo periodo.

