LND Sicilia: al via il Trofeo Magna Grecia
Al via il Torneo Magna Grecia – Memorial Antonio Ferrazzo, appuntamento interregionale dedicato alle Rappresentative Under 17.
Dal 27 al 30 dicembre al Centro Tecnico Federale di Catanzaro, la Sicilia scende in campo per rappresentare un’intera terra fatta di talento, sacrificio e valori.
⚽ PROGRAMMA GARE – SICILIA
📆 Sabato 27 dicembre – ore 9:30
➡️ Sicilia 🆚 Campania
📆 Domenica 28 dicembre – ore 17:00
➡️ Sicilia 🆚 Calabria
📆 Lunedì 29 dicembre – ore 15:00
➡️ Abruzzo 🆚 Sicilia
🏆 Finale
📆 Martedì 30 dicembre – ore 10:00
Visite: 77