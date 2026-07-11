Calcio giovanile. dal 13 al 15 luglio a Pergusa Clinic con la Sampdoria

Vivere il sogno di poter arrivare in uno dei club della città della Lanterna e tra i più prestigiosi italiani.

E’ quello che faranno da lunedì prossimo e per 3 giorni una cinquantina di ragazzi giovani calciatori che parteiperanno ad un Clinic promosso dalla Sampdoria e che si terrà sul campo comunale Enrico Greca di Pergusa. L’organizzazione è stata affidata alla locale società della Progetto Enna Sport 2004 del presidente Luigi Di Dio che è affiliata alla società blucerchiata.

Saranno presenti: il prof. Salvatore Principato, docente di metodologia del calcio presso l’ Università statale di Milano e capo struttura tecnica della Sampdoria , Mister Angelo Falco referente Sampdoria in Sicilia, Claudio Lucchini , responsabile nazionale delle società affiliate alla Sampdoria per il progetto Next Genwretion, Mister Giuseppe Gervasi , preparatore dei portieri, Mister Franco Agius,(maltese) e la società ASD Progetto Enna Sport 04 con il presidente Luigi Di Dio e il suo staff dirigenziale e tecnico.

Il programma degli allenamenti sarà così articolato:

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🏟️ Lunedì 13 luglio pm

⚽️ 17:00/19:00

🏟️ Martedì 14 luglio am

⚽️ 9:00 / 11:00

🏟️ Martedì 14 luglio pm

⚽️ 16:30 / 18:30

🏟️ Mercoledì 15 luglio am

⚽️ 9:00/11:00

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