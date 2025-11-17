COMUNICATO DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE DI FRATELLI D’ITALIA ENNA

Si è svolta la Direzione Provinciale di Fratelli d’Italia Enna, alla presenza del Commissario regionale, On. Luca Sbardella, in una riunione allargata ai presidenti dei circoli territoriali. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto sulla situazione politica attuale e sulle prossime elezioni amministrative della primavera, che interesseranno sei comuni della provincia, tra cui il capoluogo. In tale occasione, Fratelli d’Italia sarà presente con la propria lista.

Senza ipocrisie, è stato evidenziato come il centrodestra in provincia stia vivendo una fase complessa, determinata da un diffuso consociativismo tra forze di governo regionale e nazionale con il Partito Democratico. Si auspica che tali ambiguità vengano superate al più presto, così da porre fine a situazioni poco chiare nei vari comuni e restituire trasparenza e coerenza all’azione politica del centrodestra ennese.

All’incontro erano presenti l’On. Eliana Longi e l’Europarlamentare On. Ruggero Razza.

Nino Cammarata Presidente Provinciale FDI

