Fai-Flai-Uila Sicilia: “Significativo impegno del presidente Schifani sull’aumento delle giornate ai lavoratori forestali”

“E’ significativo che il presidente della Regione, Renato Schifani, riconosca l’importanza dei lavoratori forestali per la protezione dell’ambiente e assuma l’impegno a un aumento delle giornate di garanzia per gli operai stagionali dell’Antincendio e dell’Azienda nella prossima Finanziaria regionale”

Lo affermano i segretari generali di Fai-Flai-Uila Sicilia Adolfo Scotti, Tonino Russo e Nino Marino, che aggiungono: “Aspettando l’esame e l’approvazione dell’emendamento all’Ars, siamo fiduciosi nell’esito positivo di questa lunga e difficile vertenza che abbiamo avviato come primo passo verso la riforma di settore e su cui abbiamo riscontrato ancora in queste settimane la piena adesione di esponenti della maggioranza e dell’opposizione oltre che degli assessori regionali all’Agricoltura e all’Ambiente”.

