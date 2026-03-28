ESCURSIONISTI DEGLI EREI: UNA VOCE PER IL CASTELLO DI GRESTI: GRAZIE On. Ismaele La Vardera

UNA VOCE PER IL CASTELLO DI GRESTI: GRAZIE On. Ismaele La Vardera !

Spesso noi escursionisti camminiamo in luoghi dimenticati, dove la bellezza della nostra terra grida vendetta tra l’abbandono e l’incuria. Ma oggi quel grido è arrivato finalmente dentro l’Assemblea Regionale Siciliana.

Vogliamo ringraziare pubblicamente l’onorevole Ismaele La Vardera per aver mantenuto la promessa fatta al nostro territorio. In data 25 marzo 2026, ha depositato un’interrogazione parlamentare urgente dedicata proprio al nostro amato Castello di Gresti (Pietratagliata).

Dopo le nostre segnalazioni e i racconti di chi, zaino in spalla, vede ogni giorno questo gigante di pietra sgretolarsi, l’onorevole ha deciso di metterci la faccia. Con questo atto ufficiale, chiede al Governo Regionale:

Interventi immediati di messa in sicurezza.

Un piano vero per la valorizzazione del sito.

Di garantire l’accessibilità a chi ama il trekking e la storia.

Non è solo un pezzo di carta, è il segno che il territorio degli Erei non è più invisibile. Grazie per aver dato voce a chi vive e ama questa Sicilia “minore” solo sulla carta, ma immensa nel cuore.

LA NOSTRA BATTAGLIA CONTINUA!

Non ci fermiamo qui. La mobilitazione per salvare il Castello di Gresti prosegue sul campo: vi aspettiamo per il trekking di sabato 28 marzo 2026.

Portate scarponi, passione e voglia di difendere i nostri tesori!

Buon cammino a tutti e tutte con gli Escursionisti degli Erei!

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