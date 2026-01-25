Escursionisti degli Erei giornata indimenticabile il Trekking urbano ad Assoro e Leonforte

24 gennaio 2026

Il trekking urbano ad Assoro e Leonforte, nel cuore pulsante della Sicilia interna, è stato una giornata indimenticabile tra storia e bellezza. L’escursione ad Assoro si è rivelata un viaggio affascinante, reso unico dalla competenza della guida esperta Salvatore La Biunda, che ha saputo trasformare ogni monumento in un racconto vivo, svelando i segreti dell’antico borgo e della sua magnifica Chiesa Madre. Un’altra perla di Assoro è il museo dedicato al duro lavoro nelle miniere di zolfo, raccontato con emozione da un ex minatore,Paolo Grillo, che ha vissuto la fatica delle gallerie fin da bambino.

Il momento dedicato al compleanno della nostra amica escursionista Liana ha aggiunto un tocco di calore e commozione, rendendo il gruppo ancora più unito sotto il cielo di queste terre ricche di fascino.

L’emozione è proseguita a Leonforte, dove abbiamo visitato, nella chiesa di San Francesco di Paola, un presepe unico nel suo genere, creato dalle sapienti mani dell’artista Scaminaci Giacomo . Grazie alla guida esperta di Carmelo Buscemi, abbiamo scoperto con dovizia di particolari gli aspetti architettonici e storici delle più belle chiese leonfortesi. Dulcis in fundo, la visita alla Granfonte: una monumentale fontana dalle 24 cannelle, simbolo di ingegno e bellezza. Una giornata perfetta che ha saputo coniugare cultura, natura e amicizia.

Grazie ai numerosi partecipanti provenienti dalle province di : CATANIA, CALTANISSETTA, SIRACUSA ED ENNA

Advertisement

Advertisement

Visite: 77