Eruzione Etna del 1669, Marano (M5s): “Memoria e valorizzazione turistica, in Finanziaria via libera a rifinanziamento legge 8/2022 che porta la mia firma”

“È stato approvato dall’Aula l’articolo che rifinanzia la legge istitutiva della Giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669. Una pagina di storia diventa occasione di valorizzazione turistica e un’opportunità di promozione e rilancio in chiave culturale e ambientale del nostro Vulcano e dei comuni interessati: Catania, Nicolosi, Belpasso, Mascalucia, San Pietro Clarenza, Misterbianco e Pedara”.

A dirlo è Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle e vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Ars dove, in queste ore, è in discussione la finanziaria regionale.

“Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale dell’Etna – prosegue Marano – è l’obiettivo della norma. Fare leva sulla straordinaria attrattività turistica del Vulcano e sulla sua bellezza che il mondo intero ci invidia, significa anche sfruttare finalmente a pieno un potenziale enorme che può produrre grandi risultati sul fronte della crescita economica di tutta la Sicilia”.

“Grazie al rifinanziamento della legge – – conclude la parlamentare – i comuni coinvolti nell’itinerario della ‘Lava della ruina – percorso del 1669’, in cui insistono i Luoghi della memoria, avranno a disposizione i fondi per mettere in atto iniziative di sviluppo e promozione turistica e culturale”.

