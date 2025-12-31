Eccellenza Ennese ai Mondiali di Ornitologia: Antonio Oliva Vola in Belgio

ENNA – Il prestigio dell’ornitologia ennese varca i confini nazionali per approdare sul palcoscenico più importante del mondo. Antonio Oliva, pluripremiato esperto dell’Associazione Ornitologica “La Fenice” di Enna e fresco del titolo di Campione Italiano, è pronto a rappresentare l’Italia al prossimo 73° Campionato Mondiale C.O.M..

L’evento, che si terrà a Marche-en-Famenne, in Belgio, nelle date decisive del 16, 17 e 18 gennaio 2026, vedrà la partecipazione dei migliori allevatori del pianeta.

Un Campione nel Cuore della Sicilia

Antonio Oliva non è nuovo ai vertici delle classifiche. Con una bacheca ricca di riconoscimenti, tra cui spicca l’oro conquistato ai recenti campionati nazionali di Parma nel dicembre 2025, Oliva ha dimostrato una dedizione e una competenza tecnica fuori dal comune nell’allevamento di soggetti di altissima qualità.

La sua partecipazione al mondiale non è solo un successo personale, ma un orgoglio per tutta l’Associazione “La Fenice”, che si conferma una vera fucina di talenti nel settore ornitologico.

La Sfida Mondiale

I soggetti selezionati da Oliva per la spedizione belga sono il frutto di anni di selezione genetica e cure meticolose. A Marche-en-Famenne, i giudici internazionali valuteranno piumaggio, forma, portamento e colore in una competizione che si preannuncia agguerrita.

“Portare i miei esemplari in Belgio è un onore e una sfida” – commentano dall’ambiente dell’associazione – “È il coronamento di un percorso fatto di passione e sacrifici”.

L’intera comunità di Enna e gli appassionati di tutta l’isola seguiranno con trepidazione i risultati di metà gennaio, augurando ad Antonio Oliva e ai suoi campioni alati di conquistare il gradino più alto del podio mondiale.

Advertisement

Advertisement

Visite: 69