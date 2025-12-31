Storie correlate

antonio oliva

Ornitologia: l’ennese Antonio Oliva campione italiano

Riccardo Dicembre 27, 2025 0
armerina 2000

Armerina 2000 una realtà sportiva sociale sempre più importante sul territorio

Riccardo Dicembre 24, 2025 0

Calcio, Basket, Volley, Tennistavolo: i risultati del fine settimana per le formazioni ennesi

Riccardo Dicembre 21, 2025 0

turisti inglesi

Troina: numerosi turisti stranieri al Museo Robert Capa

Riccardo Dicembre 31, 2025 0
cpta leonforte

All’interno della UOC Dipendenze Patologiche dell’ASP di Enna e’ stato attivato 𝐢𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐏𝐫𝐨𝐧𝐭a 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐠𝐥𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚 (𝐂𝐏𝐀) presso il PTA di Leonforte,

Riccardo Dicembre 31, 2025 0

Finanziamento di 10.000 euro al Comune di Valguarnera per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile

Riccardo Dicembre 31, 2025 0

San Mauro Castelverde torna indietro nel tempo con il Presepe Vivente

Riccardo Dicembre 31, 2025 0