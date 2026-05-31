Sport di squadra in provincia di Enna: il bilancio finale di una intera stagione.

La promozione della Orlando Pallamano Haenna in serie A Gold di Pallamano maschile rappresenta senza dubbio il più importante risultato sportivo di squadra conquistato dal movimento sportivo provinciale ennese nella stagione 2025/2026. La formazione ennese infatti rappresenterà ai massimi livelli il movimento sportivo provinciale in un girone unico dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia.

Ma sempre rimanendo negli sport di squadra ci sono anche altre realtà sportive in tutta la provincia che rappresentano il movimento sportivo provinciale con grande dignità.

A partire dal Calcio a 5 con 2 squadre in serie A2, il Futsal Regalbuto che ha conquistato una tranquilla salvezza mentre la Gear Piazza Armerina ha partecipato ai Play Off per la promozione in serie A2 Elite.

Nel settore femminile invece il grande risultato ottenuto dall’Agira promossa nel campionato nazionale di Serie B.

Ritornando al settore maschile in serie C1, si registra la retrocessione del Città di Leonforte. Ma la società del presidente Ipsale ha un settore giovanile di tutto rispetto e siamo certi che ritornerà in questa categoria il prima possibile. Ma in C1 la provincia di Enna sarà lo stesso rappresentata grazie alla promozione dalla C2 del Nicosia Futsal. Sempre in C2 abbiamo la retrocessione della Next Level Enna. Ma anche in questo caso nella società ennese da anni stanno facendo un importante lavoro a livello giovanile ed i risultati non potranno non arrivare. Una salvezza tranqulla invece per l’Argiryum. Ma in questa categoria arriva la Polisportiva Nicosia che ha vinto il campionato di serie D.

Nel Basket Importante risultato ottenuto dalla Siaz Piazza Armerina che da matricola ha conquistato la salvezza nella serie B nazionale.

Nel Campionato Regionale di Prima Divisione, la Consolini Enna si ferma alle semifinali Play Off. Ma la società ennese con un importante vivaio ha tutte le carte in regola nella prossima stagione ad ambire il salto in serie D.

Nel settore femminile il Team 79 Piazza Armerina mantiene la Serie C.

Nel tennis Tavolo, salvezze tranquille per l’Ausonia Enna in serie A2 maschile e femminile.

In serie B1 arriva purtroppo la retrocessione dell’Eos Enna. In serie C1, dominio delle formazioni ennesi con primo e secondo posto nel proprio girone di rispettivamente di Ausonia Enna e Virtus Enna.

Sempre nella Pallamano ottimo campionato del Regalbuto in serie B Maschile con la conquista del terzo posto. La Pallamano a Regalbuto è ritornata dopo una assenza di oltre 15 anni.

In serie A2 femminile terzo posto finale per il Mattroina.

Nel calcio partendo dall’alto verso il basso salvezza conquistata dall’Enna in serie D mentre retrocede dall’Eccellenza in Promozione la Leonfortese.

I risultati più prestigiosi arrivano da Barrafranca dove la Barrese ha vinto il campionato di Prima Categoria andando a raggiungere in Promozione il Nicosia che ha partecipato invece ai Play Off promozione.

Ma non meno prestigioso è il Double conquistato dal Lagoreal con la promozione in Prima Categoria e la conquista della Coppa Trinacria. Ma si registra anche la promozione sempre in Prima Categoria della Valguarnerese attraverso il Play Off.

In Prima Categoria Play Off promozione per Città di Troina e Don Bosco 2000 Aidone, salvezza tranquilla per Sant’Anna Enna e Sporting Casale Catenanuova mentre conquistata dai Play Out dall’Agira.

In seconda categoria detto della vittoria del campionato per il Lagoreal e Valguarnerese, raggiungono la salvezza Piazza Armerina, Gagliano e Cerami. A queste si aggiunge l’Atletico Branciforti che ha vinto il campionato di Terza Categoria.

Nel calcio Giovanile nei campionati regionali importanti salvezze conquistate dall’Enna calcio nell’Under 17 Elite e Under 15 mentre il Città di Troina vince i campionati provinciali sia nella Under 17 che nella Under 15.

Nel Rugby buon campionato per l’Unione Rugby Enna insieme alla Nissa Rugby nel campionato di serie C.

Nel Tennis importante partecipazione in prospettiva per il Circolo Tennis Calascibetta nel campionato di Serie C femminile.

Nella Pallavolo, Play Off nel settore maschile e salvezza in quello femminile in serie D per la Kentron Enna. In Prima divisione femminile Play Off per l’Agira permanenza per la formazione maschile.

In seconda divisione, femminile hanno partecipato Naf Nicosia e Centuripe.

Nella Ginnastica Artistica continua il percorso di crescita come società della Libertas Consolini con importanti risultati a livello individuale di numerose atlete.

Per quanto riguarda invece lo Sport Paralimpico, prestigiosa partecipazione della Gruppo Sportivo Fucà Enna nel campionato di serie A di Torball.

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