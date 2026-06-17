PRIMO POSTO PER FILIPPO AL TROFEO CONI SICILIA.

Siamo entusiasti di annunciare che Filippo ha conquistato il primo posto al Trofeo Coni Sicilia svolto il 14 giugno a Militello val di Catania, manifestazione rivolta ai ragazzi 2012/2016 volta a stabilire la formazione della rappresentativa siciliana che disputera’ il Trofeo Coni Nazionale. Grazie a questa straordinaria performance Filippo avrà l’onore di rappresentare la Sicilia alla fase nazionale. È un momento di grande orgoglio per lui (già Campione Regionale Under 14) e per tutta L’ASD L’ Alfiere.

Filippo continua a brillare e a portare in alto i colori dell’ASD L”Alfiere.

Complimenti Filippo!

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