Scacchi: primo posto regionale per l’ennese Filippo Licenziato
PRIMO POSTO PER FILIPPO AL TROFEO CONI SICILIA.
Siamo entusiasti di annunciare che Filippo ha conquistato il primo posto al Trofeo Coni Sicilia svolto il 14 giugno a Militello val di Catania, manifestazione rivolta ai ragazzi 2012/2016 volta a stabilire la formazione della rappresentativa siciliana che disputera’ il Trofeo Coni Nazionale. Grazie a questa straordinaria performance Filippo avrà l’onore di rappresentare la Sicilia alla fase nazionale. È un momento di grande orgoglio per lui (già Campione Regionale Under 14) e per tutta L’ASD L’ Alfiere.
Filippo continua a brillare e a portare in alto i colori dell’ASD L”Alfiere.
Complimenti Filippo!
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