DC: il regalbutese Domenico Romano neo commissario provinciale

la Democrazia Cristiana è stato il più grande partito politico italiano della storia della Repubblica italiana.

Venne costituito durante il periodo bellico (tra il 1942 ed il 1943) grazie all’azione di Alcide De Gasperi, sostenuto da ex esponenti del Partito popolare, da gruppi cattolici antifascisti e da giovani provenienti dall’Azione Cattolica, raccolse l’eredità direttamente dal Partito Popolare di Don Luigi Sturzo, divenendo la maggiore forza politica del Paese, a oggi l’attuale segretario nazionale della Democrazia Cristiana è Totò Cuffaro.

Nelle ultime elezioni Regionali del 25/09/2022 con il 6,50% dei voti e 5 deputati la Democrazia Cristiana torna da protagonista nella più alta Istituzione rappresentativa in Sicilia.

i Complimenti vanno ad allora commissario regionale Toto’ Cuffaro, ai deputati neo eletti e un ringraziamento ai dirigenti regionali e provinciali e ai tantissimi militanti che, con il loro generoso impegno, hanno consentito di ricostruire una presenza diffusa e qualificata su tutto il territorio regionale.

La D.C. siciliana, in questo scenario, ha coerentemente seguito una linea politica di conferma delle tradizionali alleanze elettorali rivendicando al tempo stesso la sua caratterizzazione identitaria di partito centrista e popolare.

Il Partito ha radici profonde nella storia e nella cultura politica del nostro Paese, ma guarda al futuro per costruire una D.C. aperta agli apporti più qualificati della società con una classe dirigente rinnovata e largamente partecipata da giovani e donne.

La sfida d’avanti a noi è adesso di costruire un progetto politico profondamente innovatore, attento ai problemi della gente, adeguato alle profonde trasformazioni socio economiche in atto e di concretizzarlo attraverso il nostro impegno nella vita comunitaria e nelle Istituzioni.

dichiara Romano neo commissari nominato dal segretario nazionale Salvatore Cuffaro “La politica deve essere orientata a rispondere alle esigenze dei cittadini per cui ascoltare la voce che giunge dal territorio è un passo importante per creare politiche che siano efficaci e che rispondano alle esigenze della società nel suo insieme. Sappiamo bene che gli amministratori locali, molto spesso, si trovano a dover affrontare alcune difficoltà, quali ad esempio la disponibilità di risorse o la complessità della macchina burocratica, ma occorre amministrare pensando al bene comune, a mettersi a servizio della cittadinanza, a soddisfare le esigenze dei cittadini e per fare ciò occorre porre al centro gli interessi della comunità.

Un appello faccio a tutte le donne e gli uomini liberi e forti del nostro paese che, disincantati dalla politica, scoraggiati dal funzionamento e dalla scarsa capacità formativa e selettiva delle classi dirigenti, nonché delusi dagli attuali partiti, sentano di impegnarsi direttamente e attivamente per sollevare le sorti morali, politiche ed economiche del nostro Paese.

Oggi si può ricominciare a scrivere la storia di una nuova Democrazia cristiana.

Vogliamo impegnarci partecipando laboriosamente alla vita delle nostre comunità e vogliamo lottare per far valere e realizzare le nostre idee. Possiamo costruire un partito nuovo. Vero, libero, plurale, aperto e popolare, realmente partecipato e trasparente che si ispiri alla Dottrina Sociale della Chiesa.

L’azione politica che ha immaginato don Luigi Sturzo, con un impegno concreto e fattivo dei democratici per affermare gli intramontabili principi cristiani, è ancora oggi valida e attuale. Per raggiungere questo traguardo è necessario “vivere la politica” come “testimonianza” di quei valori. Impegnarsi in politica significa svolgere il proprio servizio per il bene comune.

ho amato e servito il mio paese e lo amo ancora con tutta la forza della mia passione e umilmente la voglio continuare a serve. perché penso che la politica debba essere la più alta forma di servizio per gli altri e perché non posso e non voglio rassegnarmi nel credere che possa tornare a esserci la politica, quella buona.”

Entro il 29 febbraio 2024 sarà possibile iscriversi alla Democrazia Cristiana per il tesseramento 2023/2024. Chiunque voglia iscriversi per partecipare attivamente lo potrà fare sino a tale data.

Per info contattare: mail iscrizioni@democraziacristianasicilia.it oppure su Whatsapp al numero +39 371 396 3431

