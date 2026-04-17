Dalla Scuola della Costituzione alla “Scuola-Azienda”: FLC CGIL Enna e Proteo Fare Sapere a confronto sulla “Controriforma Permanente”
Dalla Scuola della Costituzione alla “Scuola-Azienda”: FLC CGIL Enna e
Proteo Fare Sapere a confronto sulla “Controriforma Permanente”
ENNA, 18 aprile 2026 – Un’analisi critica e profonda sui mutamenti che hanno
travolto il sistema d’istruzione italiano negli ultimi decenni: è questo il cuore del
seminario di formazione e aggiornamento professionale organizzato
dall’Associazione Proteo Fare Sapere di Enna e Caltanissetta, in collaborazione
con le federazioni provinciali della FLC CGIL. L’appuntamento, rivolto a tutto il
personale Docente e ATA, si terrà martedì 21 aprile 2026, dalle ore 8:30 alle
16:30, presso la sala “Elios” del Ristorante “Garden” di Pergusa (EN). Al centro del
dibattito il concetto di “Controriforma permanente”, termine utilizzato per
descrivere la parabola del sistema scolastico nazionale: dal modello fondato sugli
Articoli 3 e 34 della Costituzione verso una deriva verticistica e aziendalistica.
Partendo dagli spunti del volume curato dal prof. Luca Cangemi, verranno
ripercorse le tappe cruciali delle riforme Berlinguer, Moratti e della cosiddetta
“Buona Scuola” di stampo renziano. I lavori saranno arricchiti dalla proiezione del
docufilm “D’Istruzione Pubblica”, un’opera che analizza con rigore storico e piglio
critico le trasformazioni del settore. Saranno presenti per animare la discussione:
Mirko Melchiorre: Regista del docufilm; Lorenzo Varaldo: Dirigente Scolastico e
storico difensore del ruolo del “Direttore Didattico”; Marina Boscaino: Docente e
portavoce del movimento NO AD (No Autonomia Differenziata); Antonio Mazzeo:
Docente, giornalista e saggista, noto per il suo impegno pacifista. Il seminario
rappresenterà anche un importante momento di mobilitazione e riflessione
sindacale sulle sfide attuali che attendono il mondo della conoscenza in Sicilia e nel
Paese. Interverranno per l’occasione i vertici regionali dell’organizzazione, Alfio
Mannino, Segretario Generale CGIL Sicilia;, Adriano Rizza, Segretario Generale
FLC CGIL Sicilia.